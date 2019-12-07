　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尼泊爾「月經小屋」再傳女子身亡　立法禁止後首次有男性被捕

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲尼泊爾,月經房,chhaupadi,印度教傳統,茅房。（圖／CFP）

▲月經房的環境相當簡陋。（圖／CFP）

實習記者崔子柔／綜合報導

尼泊爾西部阿恰姆縣（Achham）21歲女子拉瓦特（Parbati Buda Rawat） 1 日陳屍在月經小屋（chhaupadi hut），警方已於5日逮捕死者的姊夫，而這也是立法禁止經期陋習後第一次有人因此被捕。

根據外媒報導，拉瓦特於本月1日被發現時屋中瀰漫煙霧，因為她在簡陋的房裡生了火來取暖。警員沙熙（Janak Bahadur Shahi）表示，拉瓦特的姊夫涉嫌逼迫她待在月經小屋裡，如果罪行確定，他可被判處3個月徒刑及3000盧比（約台幣800元）罰金。

▲▼尼泊爾月經小屋陋習（Chhaupadi）。（圖／CFP）

▲今年至少還有2名女性都在月經小屋中吸入過多濃煙而死。（圖／CFP）

尼泊爾許多偏鄉地區信奉印度教，他們視月經來潮、剛分娩完的女人為不潔，這些女人被限制不能觸碰食物、神像、牛隻以及男人，到了晚上要睡進簡陋的「月經小屋」裡，這種習俗被稱為「Chhaupadi」。

過去案例中有許多女性都因為「Chhaupadi」而死亡，死因包括寒冷失溫、一氧化碳中毒、被毒蛇或野獸攻擊。

▼尼泊爾在2005年禁止經期陋習，並於2017年立法規範，但在一些偏鄉地區仍然消除不了舊習。（影／翻攝自youtube）

ET快訊
藍委手被夾送急診！醫PO「重症區歷史慘況」：這不是拍照、送花
熊貓妹「M字腿」上機車蜜臀滑出！本尊被神出：我會害羞
新娘房「狹如摸乳巷」！新人一看哭幻滅：明天要訂婚了
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一把抓住6歲童...從10樓丟下！　怪男一句「想上電視」弄殘一條命

629名巴基斯坦女子賣到中國剝削　父母收錢「女兒成苦命新娘」

反送中全身而退…「高登」記者訪罷工遭法警射突圍彈　爆血小腿挖碎片

尼泊爾「月經小屋」再傳女子身亡　立法禁止後首次有男性被捕

痛批彈劾調查「毫無根據」！　白宮拒絕出席下周眾院聽審會

3歲童攀手扶梯一路向上「摔落6m倒臥血泊亡」　母消失1小時畫面曝光

義大利前農業部長訪台　專訪中喊「是時候承認中華民國」被台人愛國心震撼！

比去年早50天！冷氣團發威襲日　橫濱降初雪「大白天僅4.5度」

共諜王立強指中國利用香港竊美軍事技術　進口武器拆解後運回

健行遇暴風雪…英女失溫剩18度　「心跳停止6小時」奇蹟起死回生

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

蕭敬騰曝《追我吧》超累細節　晚上10點錄到早上4點...操到爆！

公主風婚紗連少女時代也超愛！　連續試穿8套...她苦惱：好難選

楊丞琳《Love is Love》性感大突破　ØZI當導演「名媛摸、肩膀痛」拍到笑場

謝和弦3萬元交保一回家就脫光　大嗆柯文哲：沒LP

一把抓住6歲童...從10樓丟下！　怪男一句「想上電視」弄殘一條命

629名巴基斯坦女子賣到中國剝削　父母收錢「女兒成苦命新娘」

反送中全身而退…「高登」記者訪罷工遭法警射突圍彈　爆血小腿挖碎片

尼泊爾「月經小屋」再傳女子身亡　立法禁止後首次有男性被捕

痛批彈劾調查「毫無根據」！　白宮拒絕出席下周眾院聽審會

3歲童攀手扶梯一路向上「摔落6m倒臥血泊亡」　母消失1小時畫面曝光

義大利前農業部長訪台　專訪中喊「是時候承認中華民國」被台人愛國心震撼！

比去年早50天！冷氣團發威襲日　橫濱降初雪「大白天僅4.5度」

共諜王立強指中國利用香港竊美軍事技術　進口武器拆解後運回

健行遇暴風雪…英女失溫剩18度　「心跳停止6小時」奇蹟起死回生

學姐怒了！黃瀞瑩嗆王浩宇：其他市的議員　不要一天到晚管別人

陳小春挺港警…民眾噴漆怒嗆「強姦犯」！　今晚穿防彈背心林口開唱

SBL／用心、改變看得見　聯賽電子看板本季登場

轎車失控撞機車　騎士被撞飛3公尺掉落水溝幸撿回一命

台南女僕咖啡店長裝針孔偷拍　檢警查無記憶卡…他逃過一劫

大馬國際定向越野錦標賽蔡朋憲包辦雙金　中華隊奪2金4銀1銅

鋼筆美字搭「真愛宣言」！勸世情詩一夕瘋傳　網讚警小編：很會　

藍委手傷送台大「湧入政治人物與媒體」　工會批：停止利用醫療資源造勢

一把抓住6歲童...從10樓丟下！　怪男一句「想上電視」弄殘一條命

華聞快遞／陝西將完善創業扶持政策　放寬創業擔保貸款條件

國際熱門新聞

爸媽安葬兒　意外救出4天大女嬰

母消失　童玩手扶梯摔落6m亡

馬爾地夫欠中國「427億」還不起！

性侵女獸醫　4男奪槍射警全遭擊斃

小妹參加海豚共游　慘遭拖進水底啃大腿

全聚德淨收入大跌60%　網批難吃

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

牧師把汽油當聖水灑　信徒成焦屍

比足球大顆！背角無齒蚌入侵美池塘

夜店妹慘遭下藥！熱到發狂討抱抱

俄前線士兵揭「15分鐘沉睡密技」秒補4hrs精力

黑猩猩大逃亡！50人驚恐圍捕...竟是工讀生

夜店保鑣酸女孩「胖醜免擔心被硬上」

即／佛州海軍基地發生槍擊事件

更多熱門

相關新聞

57歲台灣登山客傳於尼泊爾登山身亡

57歲台灣登山客傳於尼泊爾登山身亡

根據尼泊爾媒體Khabarhub報導，一名57歲的台灣男性參與「安納普納基地營」（Annapurna Base Camp）的登山行程，11月30日早上回程時卻突然感到身體不舒服，緊急送醫後仍不治身亡。據了解，當事人的身分仍不太清楚，但依據護照資料，姓名英文拼音是Yuchai Chhing。

尼泊爾巴士墜50公尺河　17死50傷

尼泊爾巴士墜50公尺河　17死50傷

-6°C穿國旗比基尼！辣妞站聖母峰基地營舉國旗

-6°C穿國旗比基尼！辣妞站聖母峰基地營舉國旗

陸學者：不允許反華勢力分裂中國

陸學者：不允許反華勢力分裂中國

尼泊爾與中國達成建設鐵路協議

尼泊爾與中國達成建設鐵路協議

關鍵字：

尼泊爾月經小屋Chhaupadi

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦老婆PO出超音波照！胎兒「已經6周大」

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！700年喪命無數

謝和弦「比較愛大麻」嗆妻

牙痛拖了5年！男歌手深夜「突吐血身亡」

新娘房狹如摸乳巷！新人：明要訂婚了

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

她懷孕38周做產檢！醫看完突報警…22歲生父GG了

閨蜜遭下藥性侵　好友獻身當餌復仇

上千人拔光蘿蔔田！菜農慘虧220萬

謝和弦交保後PO「女性影片」！網湧入拜託：別再傷害扣嫂

雙雙慘死…阿嬤6F「緊抱愛犬」決然跳下！

辜莞允偷拍後消失7個月「悽慘下場曝光」！

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

謝和弦：愛哭像個娘們！

喝醉拒付99萬帳單！孫生東區夜店「遭安管強行拖走」

更多

最夯影音

更多
痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄
她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面