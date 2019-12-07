尼泊爾「月經小屋」再傳女子身亡　立法禁止後首次有男性被捕

▲月經房的環境相當簡陋。（圖／CFP）

實習記者崔子柔／綜合報導

尼泊爾西部阿恰姆縣（Achham）21歲女子拉瓦特（Parbati Buda Rawat） 1 日陳屍在月經小屋（chhaupadi hut），警方已於5日逮捕死者的姊夫，而這也是立法禁止經期陋習後第一次有人因此被捕。

根據外媒報導，拉瓦特於本月1日被發現時屋中瀰漫煙霧，因為她在簡陋的房裡生了火來取暖。警員沙熙（Janak Bahadur Shahi）表示，拉瓦特的姊夫涉嫌逼迫她待在月經小屋裡，如果罪行確定，他可被判處3個月徒刑及3000盧比（約台幣800元）罰金。

▲今年至少還有2名女性都在月經小屋中吸入過多濃煙而死。（圖／CFP）

尼泊爾許多偏鄉地區信奉印度教，他們視月經來潮、剛分娩完的女人為不潔，這些女人被限制不能觸碰食物、神像、牛隻以及男人，到了晚上要睡進簡陋的「月經小屋」裡，這種習俗被稱為「Chhaupadi」。

過去案例中有許多女性都因為「Chhaupadi」而死亡，死因包括寒冷失溫、一氧化碳中毒、被毒蛇或野獸攻擊。

▼尼泊爾在2005年禁止經期陋習，並於2017年立法規範，但在一些偏鄉地區仍然消除不了舊習。（影／翻攝自youtube）