頂-6°C「穿比基尼」！台辣妞站5364公尺...高舉國旗　登上聖母峰基地營

▲頂著低溫，穿著國旗比基尼拍照。（圖／「攝界敏平方」授權提供，請勿隨意翻拍。）

記者許凱彰／綜合報導

台灣攝影師敏敏在自己的臉書粉絲團《攝界敏平方》上PO文，分享登上尼泊爾聖母峰基地營的照片。頂著零下2度到零下6度的低溫，走到海拔5364公尺，還有一名身穿「國旗比基尼」的台灣登山客，高舉國旗，站在聖母峰基地營旁，背景畫面中高聳巍峨的山峰、被染白的山頭，以及咫尺般的藍天白雲，非常壯觀。

敏敏一行人10月4日從海拔2800公尺出發，走了7天，在10月11日到達海拔5364公尺的「起點」聖母峰基地營。文中，她寫到，「世界之巔聖母峰，就是從這裡開始，登山愛好者越過那冰河，往海拔8848公尺高山上走去。能平安且滿足走到起點，已是最大喜悅。」

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▲環視高山的畫面超壯觀。（圖／「攝界敏平方」授權提供，請勿隨意翻拍。）

照片中，有一名台灣辣妹登山客身穿「國旗比基尼」，站在基地營旁的標高巨石上舉著國旗拍照，青天白日滿地紅的國旗飄揚在白山頭、藍天中，不少網友表示，「好感動啊」！

網友們紛紛在留言處直呼，「好美喔，果然值得」、「讚嘆，還是讚嘆，張張得來不易」、「看到國旗瞬間覺得很想哭，謝謝你拍的這些照片，超美」、「好美的高原冰山， 讚嘆，太美了」。

▲雪白背景中飄著國旗，不少網友直呼感動。（圖／「攝界敏平方」授權提供，請勿隨意翻拍。）

至於4月跟10月去那個時間比較好？就有專業高山嚮導Jackie（大頭）解答，4月比較建議到ABC（Annapurna Base Camp）安娜普娜基地營，適逢春天花季可以把花拍好拍滿，這條路線的景比EBC（Everst Base Camp）聖母峰基地營變化更多，其實比較美。

此外，專業高山嚮導還接著提到，如果4月走EBC，很可能有些地方還因為積雪過厚無法通行，如果想看到牛奶色的GOKYO湖，3至4月是冰封的，只有10月是最好的季節。

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▼10月時去聖母峰天氣比較穩定。（圖／由攝界 敏平方授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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