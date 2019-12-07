禿子、探子有望同台！韓國瑜8日新北造勢　侯友宜現身輔選

▲侯友宜、韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

新北市是全台最大票倉，2020總統與立委大選在即，藍綠兩黨不敢馬虎。國民黨總統候選人韓國瑜8日下午兩點在新北板橋舉辦競選總部成立大會，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫等黨內要角都將出席，一展國民黨團結氣勢。

韓國瑜7日回防竹苗，8日固守雙北。8日上午10點半出席全國客家後援會，地點在板橋國小體育館；上午11點半出席各省市同鄉會總會後援會，位於台北國軍英雄館。

韓國瑜中午12點半出席牙醫界後援會，在交通部國際會議中心；下午2點半回到板橋國小體育館，出席全國原住民後援會中央黨代表挺韓後援會。

新北行程重頭戲為下午2點的韓國瑜與12位立委候選人聯合競選總部成立大會，地點在板橋第2運動場，韓國瑜下午4點到場，除了吳敦義、馬英九、朱立倫等黨內要角出席力挺，確定將接全國競選總部主委的侯友宜也將到場，禿子與探子有望同台，展現國民黨力拚重返執政、國會過半的決心，展現黨內團結氣勢。

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