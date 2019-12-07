沖淡議題、牽拖藍營　議員揭綠營切割五招「沖脫泡蓋送」

▲高雄市議員康裕成在立委邱議瑩陪同下，出面說明涉及卡神楊蕙如案。（圖／記者吳奕靖攝）

記者張乃文／台北報導

高雄市議員康裕成日前遭韓競辦創意總監潘恒旭點名，「是否有給100萬，讓卡神在去年高雄市長選舉做負面黑韓」，但康裕成召開記者會澄清。台北市議員游淑慧批評，這是民進黨的「切割五步驟」，「沖、拖、砲、蓋、送」，先沖淡問題重要性，又牽拖國民黨、前朝，最後台灣的前途就這樣被送掉了。

游淑慧6日在臉書提到，民進黨切割的五步驟「沖、拖、砲、蓋、送」，沖是沖淡問題重要性、拖是牽拖國民黨或前朝，砲則是砲口對準中國大陸，轉移內政無方的焦點，蓋住不利因素，如私菸案、300萬珍奶案、網軍案等，都蓋住一半，送（爽）則是當上面四招都成功了後，台灣前途就送掉了、民進黨都「爽快」了。

游淑慧指綠營切割的五步驟：沖、拖、砲、蓋、送

沖：沖淡問題重要性

拖：牽拖國民黨、前朝

砲：砲口對準中國大陸，轉移內政無方焦點

蓋：不利因素。如私菸案、300萬珍奶案、網軍案，都蓋住辦一半。

送（爽）：當上面四招都成功了後，台灣前途就送掉了、民進黨都「爽快」了

另外，游淑慧也列出4點回應康裕成記者會的內容，她說，羅智強和她都不是韓國瑜競選團隊的任何成員不必什麼事情都心虛地把焦點轉向選舉。游淑慧直批，有申報、有上網就代表沒問題嗎？那之前是誰同樣質疑韓國瑜上網申報的政治獻金資料？只準民進黨質疑人，不準別人質疑你？

游淑慧接著說，康裕成是蔡英文高雄競選總部的執行總幹事、管碧玲是蔡英文高雄競選總部主委；一個幫她喬中油補助、一個幫她關切WTA補助、還付錢給她⋯⋯現在不用對外道歉，識人不明嗎？而你們還有多少「業務」往來敢公開嗎？她質問，根據檢方公布的資料，去年楊蕙如是由「高雄組」下令黑大阪辦事處蘇處長時；但為什麼叫「高雄組」？

游淑慧認為，楊蕙如又不在高雄、也不是高雄人，最可能的情況是，這個群組是為了「高雄業務」而成立，在去年的時候，康裕成不就是楊蕙如的「高雄業務」。她在文末備註，「我和羅致政才真是毫無關係，請勿亂指控，惱羞成怒、敵我不分？」

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