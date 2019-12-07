力挺警察！陳宜民「樓梯推女警」　徐國勇：維護警察執法尊嚴依法究辦

▲陳宜民動手推女警。（圖／翻攝自綠黨臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

針對網軍案，國民黨立委及議員6日前往外交部抗議，稱要「聲援外交部」，不過，卻對現場外交官員及基層員警動粗，引發爭議。其中，國民黨立委陳宜民在樓梯上「動手推女警」畫面曝光，在網路上被罵翻。對此，內政部長徐國勇選擇力挺警察，「維護警察執法尊嚴，依法究辦！」

「卡神」楊蕙如涉嫌利用網路帶風向侮辱大阪辦事處遭起訴，部分國民黨立委與台北市議員6日上午再赴外交部抗議，要求外交部說明駐日代表謝長廷是否捲入其中。國民黨立委事後召開記者會，稱因推擠有「呼吸窘迫」之險境。不過，掛彩的並不只有藍營立委，現場多名外交部工作同仁目睹，立委曾銘宗、林德福對著外交部同仁動粗，兩人合力將一名外交人員架起來，重複瞎問「說！你是不是國安局派來的？」

網軍案持續延燒，國民黨團總召曾銘宗號召力委再赴外交部抗議。隨後曾銘宗、陳宜民於立法院召開記者會，痛批外交部駐衛警察因推擠造成立委林奕華與陳玉珍胸口壓迫性窒息、手部挫傷，且有「呼吸窘迫」之險境，立委黃昭順也因手腕扭傷送往台大醫院急診。

國民黨立委大動作召開記者會痛批外交部傲慢。不過，據外交部工作人員現場目睹真實狀況，根本是曾銘宗、林德福等國民黨立委對外交部的官員動粗，陳宜民甚至直接動手打掉女警帽子，直接在樓梯上出手把該名女警往下推。

女警遭到暴力對待，保六總隊6日晚間表示，該名女警為保六總隊第二大隊陳姓警務員，擔服督導及聯絡勤務，當時已向立委表明身分且執行公務中，但該立委仍有拍打陳員帽子，又從樓梯上強推陳員，致其身體搖晃差點跌倒，將依法究辦。

徐國勇7日透過臉書表示，「支持警察同仁，在樓梯上把人往下推，是非常危險的！」他強調要維護警察執法尊嚴，對陳宜民將依法究辦，「12月6日上午，多名立委至外交部陳抗，立委陳宜民質疑保六總隊現場執勤之便衣女警身分。經查該名女警為保六總隊第二大隊陳姓警務員，該員擔服督導及聯絡勤務，當時已向立委表明身分且執行公務中，惟該立委仍有拍打陳員帽子又從樓梯上強推該女警致其身體搖晃差點跌倒等舉動。陳員雖無受傷，為捍衛警察尊嚴，將依法究辦。」