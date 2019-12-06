潘恒旭臉書照曝「20年師徒情」　楊蕙如：和師父吃飯94開心！

▲楊蕙如和潘恒旭在臉書開心互動。（圖／翻攝自臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

「卡神」楊蕙如網軍案持續延燒，藍營大力操作她是綠營網軍。不過，楊蕙如其實和韓國瑜愛將潘恒旭也有私交。潘恒旭曾在自己擔任製作人的節目《一起輕旅行》邀請楊蕙如擔任評審，他還暱稱楊蕙如是「貴妃楊」。不僅如此，潘恒旭還曾在臉書貼出楊蕙如照片，楊蕙如在下方留言，「和師傅吃飯94開心」，意外曝光兩人「20年師徒情」。

楊蕙如網軍案持續延燒，國民黨緊追不放，翻出楊蕙如和民進黨相關人士的合照或互動，大力操作楊蕙如與民進黨熟識、就是「民進黨網軍」的形象。不過，根據臉書公開粉絲專頁「一起輕旅行」貼文顯示，身為韓國瑜愛將的潘恒旭，當年擔任節目製作人時，也曾邀請楊蕙如上自家節目。

「一起輕旅行」臉書粉絲專頁2017年7月4日的貼文內容，「2017全台最澎拜的CP值自助餐海選即將開始！」貼文中「豪華評審團華麗」，正包含卡神楊蕙如。

根據維基百科資料，潘恒旭曾擔任旅遊節目《一起輕旅行》執行總監製作人。在自家節目邀請楊蕙如擔任評審，潘恒旭也在個人臉書轉發貼文，內容稱讚有楊蕙如的評審陣容，「每天不跑步10公里，又要胖了！這次評審陣容豪華有戲！」楊蕙如本人則在該則貼文下方留言「我又要胖了」，潘恒旭則標記楊蕙如後回文，「你胖了就叫貴妃楊」。

潘恒旭及楊蕙如交情似乎相當不錯。同樣在2017年7月4日，潘恒旭在臉書PO了楊蕙如手比YA以及冰淇淋波羅可頌的照片，還寫到，「覺得心情放鬆」。楊蕙如在下方俏皮留言，「和師父吃飯94開心」。她還留言問其他臉友，「你也認識我師父潘恒旭嗎？我大三認識小潘哥到現在都快20年啦。」

從臉書貼文顯示，潘恒旭和楊蕙如顯然交情不錯。不過，潘恒旭近日卻是緊咬楊蕙如是「綠網軍」，甚至「看到黑影就開槍」，質疑她和民進黨有私交。潘恒旭5日在臉書貼出照片，稱「網軍頭」替陳其邁拍照。不過，他所指的「網軍頭」，真實身分不是楊蕙如，而是陳其邁幕僚高偉勝。高偉勝隨後透過臉書發文回擊，反批潘恒旭的貼文才是「網軍帶風向又卸責的文體」。

潘恒旭經網友提醒得知文中「網軍頭」根本就是陳其邁幕僚。不過，他並沒有道歉或是澄清，還繼續在貼文中多加幾句話，「有熱心人士來訊說拍照的人是陳其邁助理拍的？請大家幫我確認看看啊！我很確定去年8月卡神就是陳其邁高雄市長選舉的網軍鑼（囉）！喜韓兒、韓極混、韓導都是她PTT攻擊作。」而潘恒旭沒澄清，他的不少支持者也持續跟著假訊息內容留言回文。