潘恒旭、楊蕙如相識有互動正常　韓競辦：民進黨個個裝不熟更讓人質疑

▲潘恆旭 。（資料照／記者洪靖宜翻攝）

記者楊蕓／台北報導

「卡神」楊蕙如涉入操作網軍帶風向，國民黨批評與民進黨關係匪淺。不過，韓國瑜競辦活動總監潘恆旭6日被爆出與楊蕙如也有私交。對此，潘恒旭大方承認兩人認識20年了，「我不需要切割、裝不熟、不認識！」韓競辦則表示，兩人不論在工作或私領域，有互動很正常，進一步反問民進黨人士明明和楊蕙如也有交情，卻在網軍事件爆發後個個切割、裝不熟，「這種此地無銀三百兩的舉動，反而更讓人質疑民進黨和網軍之間到底存在什麼微妙關係？」

潘恒旭被爆出曾在自己擔任製作人的節目《一起輕旅行》邀請楊蕙如擔任評審，他還暱稱楊蕙如是「貴妃楊」。不僅如此，潘恒旭還曾在臉書貼出楊蕙如照片，楊蕙如在下方留言，「和師傅吃飯94開心」，意外曝光兩人「20年師徒情」。

對此，潘恒旭透過臉書回應，當初楊蕙如去馬英九的新台灣人基金會座談是他安排的，去年楊蕙如想跟丁辦、韓辦提案，他也是窗口。「我不需要切割、裝不熟、不認識！」

韓競辦則表示，潘恒旭和楊蕙如已經認識20年，不管是工作領域還是私領域，有互動也是很正常的事，反問民進黨人士明明和楊蕙如也有交情，卻在網軍事件爆發後個個切割裝不熟，「這種此地無銀三百兩的舉動，反而更讓人質疑民進黨和網軍之間到底存在什麼微妙關係？」

▼潘恆旭邀請楊蕙如上自家節目擔任評審。（圖／翻攝自臉書）