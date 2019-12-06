批蔡英文數位政策「又抄襲」　張善政酸：乾脆換我們執政不是更好？

▲韓國瑜、張善政參訪旺宏電子。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜6日受訪時，談到總統蔡英文昨天提出的數位政策內容，直言「又抄襲」，副總統參選人張善政也酸回，雖然韓國瑜之前說過好的政策歡迎抄襲，「不過妳從頭抄到尾，那乾脆換我們來執政不是更好嗎？」

蔡英文5日公布數位政策，其中之一是成立「數位發展部」，整合各部門，設立文化、資訊、資安、電信、網路及傳播五大領域的數位主管機關，遭外界質疑與韓國瑜拋出成立位階等同國發會的數位創新委員會雷同。

對此，張善政受訪時回應，大家回去Google一下，我今年初就在講數位國家公投，訴求就是成立位階等同國發會的數位創新委員會，但不幸公投被中選會沒收，說是違法的，但實質內容包括成立跨部會的數位創新委員會，協調政府數位轉型步調，她昨天講說要成立數位發展部，「是不是抄襲各位自己看就知道」，韓國瑜則在一旁附和說「又抄襲，又抄襲」。

張善政說，從前陣子我們提出666育兒政策，平面媒體披露沒幾天，蔡英文在台東就說每月兩千五的津貼提高到五千元，一年就是六萬，這就是我們666的其中一部分，韓國瑜之前也說好的政策歡迎抄襲，「不過妳從頭抄到尾，那乾脆換我們來執政不是更好嗎？」