邱毅曾嗆赴中官員「媚共」　李戡挖出10年前影片：這是你嗎？

▲邱毅日前退出國民黨不分區名單，成為新黨不分區立委候選人。（圖／記者季相儒攝）

記者柯沛辰／綜合報導

已故作家李敖之子、名嘴李戡日前質疑，新黨不分區立委候選人邱毅兩岸論述大轉彎，從16年前的對抗中共，變成鼓吹統一。近日，李戡又挖出2009年新聞畫面，指邱毅當時批評國策顧問參加對岸建國大典是「媚共」，但對比現今態度，讓他不禁想問「邱毅，這是你嗎？Was that you？」

李戡5日貼出中天新聞台2009年播出的《新台灣星光大道》片段，內容談到3位國策顧問有意赴中參加十一國慶，藍綠雙方砲口一致。影片1分38秒，時任國民黨立委邱毅受訪時說，「這是一個把中華民國政府趕到台灣來，中華人民共和國的建國大典，何必呢？我是覺得，媚共也不需要媚到這樣一個程度吧！」

▲李敖之子、名嘴李戡。（圖／記者楊佩琪攝）

李戡批評，國民黨當時路線是「支持兩岸交流，但反對統一」，所以邱毅過去10年在立法院「反台獨不促統」，如今事過境遷，邱毅不願面對過去，反而利用大陸對台灣的無知，打著統派旗號在對岸大肆活動、騙吃騙喝，試問當10年不促統，落選了才開始「促統」，新黨挑這樣的「戰將」，還有格調嗎？

針對李戡爆料財產申報不實、兩岸論述轉彎等，邱毅回應，他沒有財產申報不實問題，境外也沒有財產，兩岸論述一直沒有改變，將對不實指控提告，「一個胡言亂語的、死皮賴臉的小孩子，真的差他的爸爸太遠了！」

邱毅強調，他的立場一直都是「合中保台」，蔡總統則是「抗中保台」，兩者同樣是保台，只是在這個前提下有不同的政策主張。

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！