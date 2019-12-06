韓國瑜簽MOU「執行率僅7％」！綠營議員罵翻…農民吐心聲：供不應求

▲韓國瑜上任後到了新加坡、馬來西亞等地簽訂MOU。（圖／高雄市政府）



記者柯振中／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後曾簽訂許多MOU，總金額高達93.9億元，但綠營議員痛批，韓市府畫了那麼大的餅，農、漁產品的總執行率卻不到7％，讓農漁民的期待落空，根本是場騙局。對此，農民則有不同的意見，有鳳梨農民認為，MOU簽訂後，他種的產品供不應求，但也有農民指出，與當初的口號相比，實際感受根本不如預期。

民進黨議員曾在議會上質疑，韓國瑜今年前往新加坡、馬來西亞等地簽訂MOU，金額高達93億元，但檢視執行情況，高雄農產品預定今年出口25億4千萬元，卻僅只行5億1032萬元，執行率約為20％；而漁產品今年原定出口26億元，實際上則僅4650萬元，執行率只有2％，農漁產品加起來總執行率不到7％。

對此，高雄市代理市長葉匡時11月曾回應，雖然MOU已經簽訂，但農民根本生產不了這麼多貨，所以其他國家就算想購買，也買不了這麼多，「還有我們要考慮的是我們的物價的問題，如果我們把所有的貨都賣出去了，結果這邊的物價變得很高了，農漁產品漲價很多，我想我們這邊一般的國民、一般的市民也受不了。」

▼葉匡時指出，雖然MOU已經簽了，但台灣農民根本產不出這麼多貨。（圖／記者洪靖宜攝）



葉匡時指出，韓國瑜上任後，初衷是替農漁民把貨賣出去，去年同期出口的農產品約為2億出頭，但今年已經賣了約6億元，比去年增長了200％，漁產品也增加了約30％左右。

至於農民實際感受如何？根據《東森新聞》報導，一名種植鳳梨的農民指出，農產品的量有些供不應求，以他的產量而言，每年約為300個貨櫃，平均出貨給4家，若MOU訂單簽訂後，突然要被收購200個貨櫃，會壓縮到其他家攤商的出貨量，「所以說我不可以這樣。」

不過，阿蓮的一位番茄農民則說，MOU的執行率相當有問題，漁業僅有2％，「農業這區塊好像是7％的樣子，7％就是等於沒有嘛！」

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