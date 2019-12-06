挨批「落跑」　王淺秋怒嗆：霸凌官員的議員才是渣男渣女

▲王淺秋。（圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室發言人團隊6日召開「卡神」楊蕙如「網軍事件」相關記者會，在進入正題前，韓競辦總發言人王淺秋也針對辭去高雄市新聞局長轉戰進入韓國瑜競選團隊一事說明，她同時直批，有市議員尖酸刻薄的批評韓團隊「落跑」，老是在霸凌官員的議員、沒有服務民眾的議員，「才是霸凌的人、是渣男或渣女」，是不是要檢討一下自己？

韓國瑜競辦6日宣布，原為高雄市新聞局長的王淺秋辭職並接任競選辦公室總發言人。同日，韓競辦發言人團隊召開「卡神」楊蕙如「網軍事件」相關記者會，開始前，王淺秋也針對自己接任發言人一事進行說明。她認為，在這種時間點應把個人放下，為台灣做點事情，「只要市長需要，我們會全力以赴」。對於有議員批評「落跑」一事，王淺秋強調，她個人「非常負責任」審完2、3讀預算，跟新任局長交接完後，才離開。

王淺秋提到，一個局的活動跟計畫並不是一個人走了就不做，有其他同仁跟局長會把這些計畫預算編列，持續執行下去，她直言，對於批評跟霸凌，她希望這些議員知福惜福，更酸「他們什麼時候在高雄做議員的時候有這種全國性版面？」，一天到晚尖酸刻薄、顛三倒四霸凌韓團隊的人。

王淺秋質問，老是在霸凌官員的議員、沒有服務民眾的議員，「才是霸凌的人、是渣男或渣女」，並說「是不是要檢討一下自己」，不是一天到晚用霸凌語言對韓國瑜團隊攻擊。

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