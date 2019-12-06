賴惠員檢舉便當盒賄選　蔡育輝「一個16.5元」怒駁：為搏版面烏龍指控

▲民進黨立委參選人賴惠員，發現印有國民黨立委參選人蔡育輝高級便當餐盒，指控涉嫌賄選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨立委參選人賴惠員，指控對手國民黨立委參選人蔡育輝涉嫌賄選，賴惠員表示，12月6日在台南東山區跑行程時，親眼看到1台卡車載滿印有國民黨立委參選人蔡育輝名字的高級便當餐盒，立刻請助理錄影蒐證，並報警處理，蔡育輝氣憤反駁，賴為搏版面烏龍指控。

賴惠員指出，在東山區老人福利協進會掛名舉辦的活動場外，1台卡車上載著印有國民黨立委參選人蔡育輝名字的高級便當餐盒，她立刻請助理錄影蒐證，並報警到場處理。警方第一時間趕抵現場，也將相關物證扣押並移交台南地檢署調查，隨後賴惠員則被依證人身分請至警局製作筆錄。

賴惠員強調，此便當盒成本已明顯違反選罷法規定金額，大選將至呼籲檢調單位必須迅速查辦，以端正選舉風氣。

蔡育輝反駁，那塑膠盒是自己公司生產，一個成本15元，加1成毛利16.5元，賴惠員逕自認定超過30元，當場阻擋貨車不放行，他要告賴妨害自由！蔡育輝氣憤地表示，警方並沒有扣押貨車及塑膠盒，賴惠員怎麼可以亂發布新聞稿，為了搏版面嗎？

▲國民黨立委參選人蔡育輝氣憤反駁，指賴惠員為搏版面烏龍指控。

蔡育輝說，當時葉宜津、李退之告賴惠員賄選，他都沒說怎樣，現在賴惠員自行認定賄選就公開亂講，是否構成賄選由司法認定，不是任何人可以隨便認定；更不能動用「私刑」，妨礙車輛通行。

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