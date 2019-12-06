被指「每月20萬」養卡神網軍　康裕成切割楊蕙如：電視看到她

▲高雄市議員康裕成在立委邱議瑩陪同下，出面說明涉及卡神楊蕙如案。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市議員康裕成再遭韓國瑜競辦活動總監潘恒旭點名，指康裕成在2018年選舉時，「是否有給100萬，讓卡神在去年高雄市長選舉做負面黑韓」，針對各項指控，康裕成6日澄清：「選舉委託案與網軍無關，申報資料筆筆皆可受檢驗」，不過有媒體詢問與楊蕙如的關係？康裕成卻巧妙避過，僅回答「我們都會在電視上看到她」、「知道有這個人」。

台北市議員羅智強、游淑慧5日爆料，康裕成在選舉期間每月支付給楊蕙如的公司20萬元，質疑是與「養網軍」有關係，康裕成在立委邱議瑩及黨團議員的陪同下，指控：「這是惡意栽贓」；邱議瑩更批評「整個高雄都沉浸在被霸凌的狀態」。

▲高雄市議員康裕成在立委邱議瑩陪同下，出面說明卡神楊蕙如案。（圖／記者吳奕靖攝）

康裕成回應潘恒旭的指控，「韓國瑜是不是也拿2千萬的宣傳經費給你？當時人家質疑你這2千萬怎麼用的時候，潘恆旭回答，2千萬元筆筆有紀錄可查，可以接受外界檢驗。我也要告訴潘恒旭、告訴國民黨的民意代表，我有申報，筆筆可接受檢驗，不要惡意栽贓抹黑。」

康裕成澄清，「議員、立委選舉都有宣傳廣告費用的支出，這個費用與網軍無關，也不是去養網軍，這個費用不是用公帑，是用自己的選舉經費，去委託公關公司來做相關的選舉行為，相關經費的收支都有向監察院做申報，既然敢申報，就絕對不怕檢查。」

康裕成指控，國民黨如此惡意栽贓抹黑民進黨民代，根本就是轉移焦點，「最近韓國瑜的民調低，又受到砂石案的牽累說不清楚，開始轉移焦點」，呼籲韓國瑜：「打一場高格調的選戰，不要只會污辱女性，請你端出牛肉，不要只端出一堆砂石。」

▲康裕成委託公關公司製作文宣品。（圖／翻攝自康裕成臉書）

康裕成強調，「選舉經費跟經營網軍完全無關，是委託一家公司來做宣傳，也不是委託某一個人，所以這個案子跟楊蕙如無關。」並表示，針對外界指控內容與事實不符合部分，將保留法律追訴權；

不過媒體再追問與楊蕙如的關係交情，康裕成卻反問：「你想影射什麼？我們都會在電視上看到她，我們也知道有這個人」，並迅速結束記者會，為兩人關係留下想像空間。

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