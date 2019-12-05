蔡英文競辦樂見跟韓國瑜進行辯論：一定會參與





▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選倒數38日。根據中央選舉委員會會議記錄，2020正副總統電視政見會時程已經確定，總計有四場，第一場將在12月18日晚間七點登場。除了政見會，外界也很關心「總統辯論」何時登場，對此，蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔表示，總統蔡英文對辯論是正面態度，樂見也一定會參與。

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜頻頻向總統蔡英文下辯論戰帖，根據中央選舉委員會會議紀錄，2020正副總統電視政見會時程終於確定，總共有四場。第一場將在12月18日晚間7時登場。面對韓國瑜頻頻嗆聲要辯論，蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄回擊，其實蔡陣營不知道韓國瑜到底是真的要辯論，還是假辯論？如果是真的，那就靜待各方民間單位來整合。

目前公布的2020總統副總統電視政見發表會舉辦時程，第一場為18日晚間七點在華視；20日晚間七點則是副總統候選人電視政見發表會，將在公視播出；第二場總統政見發表會在25日下午兩點，中視播出；最後一場總統政見會則在27日晚間七點登場，將在台視播出。屆時，蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜三人將正面交鋒。

政見會將登場，不過，外界對「總統辯論」蔡韓對決更期待。針對總統對於辯論態度，廖泰翔表示，過去蔡英文每一次選舉都有參加辯論，這一次也會參加，目前已經有很多媒體詢問相關事宜，總統都是正面態度，樂見也一定會參與，現在都還在討論規畫當中。