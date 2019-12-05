罷韓遊行邀任「我錯了大隊長」…館長怒喊：被糟蹋！劉世芳、尹立火速致歉

▲館長受邀參加罷韓活動，並擔任「我錯了大隊長」。（圖／翻攝館長YouTube）

記者莊智勝／高雄報導

民進黨立委參選人劉世芳，日前參加網紅「館長」陳之漢直播節目，將「We Care高雄」發起人尹立的信轉交館長，邀請參加12月21日的罷韓遊行，並擔任「我錯了大隊」大隊長一職。館長4日晚間開直播時談及此事，情緒相當激動，直呼自己已經為了過去支持韓國瑜一事挨罵，自己也已經反省，「這樣還不夠？還要給人糟蹋？」對此，劉世芳5日火速道歉，「館長不是你錯了，是韓國瑜騙了大家，讓館長難過真的非常抱歉！」

劉世芳日前參加館長直播節目，當場轉交尹立的一封信，邀請館長參加「罷韓遊行」，並擔任隊伍中「我錯了大隊長」，當時館長神色就已略顯不悅。館長4日晚間開直播談起此事，怒氣再也按捺不住，直呼自己過去已經在臉書上多次認錯道歉，並也為此遭到眾人責罵，如今參加遊行還要負荊請罪，「我反韓損失這麼多商機、為台灣做了這麼多事，我賺了什麼？」

▲立委參選人劉世芳5日一早火速致歉，頻喊「館長歹勢」。（圖／翻攝劉世芳臉書）

對此，劉世芳5日急忙錄製影片向館長道歉，「聽到館長真真切切的發言，館長真心為了台灣付出許多，更因為要支持台灣犧牲了這麼多。館長對不起，委屈你了！館長不是你錯了，是韓國瑜騙了大家！讓館長難過了，真的非常抱歉，館長的努力，大家都看得到。館長，我們支持你，就像你支持我們一樣。」

尹立也在臉書上表示，劉世芳委員受託轉交一封信給館長，本意是要邀請館長一起支持罷韓，但裡面一些言詞跟字句不恰當惹出風波，「真的不是要館長負責些什麼，還是要跟館長表達最誠摯歉意！」尹立指出，如若信件內容讓館長感到不舒服，願意致上歉意，同時也決定將「我錯了大隊」改為「我醒了大隊」，希望館長不要介意。

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▲尹立坦承信中內容言詞、字句不恰當，向館長至上歉意。（圖／翻攝尹立臉書）