被邀擔任罷韓遊行「我錯了隊長」　館長怒罵：可不可以稍微體諒我…





▲館長陳之漢。（圖／翻攝自飆捍臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

立委候選人劉世芳日前參加網紅「館長」陳之漢直播，她拿出「Wecare高雄」發起人尹立的一封信，邀請對方參加12月21日在高雄舉辦的罷韓大遊行，然而卻是擔任「我錯了大隊」的大隊長。館長4日直播時談及此事，認為自己多次為過去支持韓國瑜而反省，現在還要被人糟蹋？對此，劉世芳5日發出道歉影片，向館長道歉。

館長4日開直播時提及韓國瑜，話鋒一轉突然拿出劉世芳給他的信，他表示，「我非常不高興！雖然我現在很支持民進黨，但是我還是很不爽！為什麼要在節目上挖苦我？」自己已經為過去支持韓國瑜的行為道歉了，他也支持罷免韓國瑜的行動，但是他後面還有很多人要直播，比較忙碌，連立委黃國昌日前約他去參加居住正義遊行，他也擔心模糊焦點而沒去。

館長回憶劉世芳給他信的那一天，「裡面有一段話，其實我那天聽了就很火！」也就是對方邀請他擔任「我錯了大隊長」，「我去遊行要不要背個大棍子？負荊請罪，請大家毒打我？」自己為了反韓國瑜，結果流失許多商機，「你瞎了嗎？你可不可以稍微體諒我？尊重我一下！」自己損失了錢、粉絲、國民黨支持者，結果還被糟蹋，「我錯了大隊長？我很難過你知不知道？」

對此，劉世芳5日在臉書上發影片表示，「誠摯跟館長道歉，聽到館長真真切切的發言，館長真心為了台灣付出了許多，更因為要支持台灣犧牲了這麼多。館長，對不起，委屈你了！館長不是你錯了，是韓國瑜騙了大家！讓館長難過了，真的非常抱歉。館長的努力，大家都看得到，館長我們支持你，就像你支持我們一樣。」

尹立也在同一天發影片提到，「因為劉世芳委員參與館長直播，我委託劉委員帶一封信給館長，本意是邀請館長一起支持罷韓，裡面一些言詞跟字句不很恰當，也真的不是要館長負責些什麼，還是要跟館長表達最誠摯歉意。」而現在也決定將「我錯了大隊」更改成「我醒了大隊」。

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