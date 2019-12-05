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徐巧芯爆吳斯懷害國民黨「雪上加霜」　區域立委掉5％

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▲▼國民黨不分區立委介紹記者會，吳斯懷。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳斯懷。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨不分區立委名單持續發燒，其中退將吳斯懷引發黨內黨外不滿，民進黨更發起「下架吳斯懷」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯透露，區域立委選情掉了5％，「對我們的選情來說是雪上加霜」。

徐巧芯在4日播出的政論節目《新聞面對面》表示，年輕人跟兩岸確實對國民黨有產生一些影響，不分區立委名單提名的過程中，他們也表達過意見，現在剩下30多天，既然吳斯懷都排進名單，如果國民黨再講要把誰拉掉，基本上已經是不可能的事情。

▲▼吳怡農發起「全民下架吳斯懷」運動。（圖／翻攝吳怡農臉書）

▲吳怡農發起「全民下架吳斯懷」運動。（圖／翻攝吳怡農臉書）

對於民進黨發起「下架吳斯懷」，徐巧芯認為，當然是讓民進黨撿到槍，雖然吳斯懷有解釋，但在大陸聽國歌的畫面確實讓很多人心裡不舒服，民進黨立委賴瑞隆講的也有道理，會有人擔心吳斯懷到了國防外交委員裡面後可能會洩密，或像之前接受中媒專訪時教解放軍如何對抗美軍等，吳斯懷未來可以做的事情是跟民眾報告說絕對不會這麼做。

徐巧芯坦言，提名吳斯懷後，黨內有很多議員去靜坐，希望可能調整，其中一個原因也是考量到，不只會對總統選情造成影響，對區域立委的選情來說可能也會有影響，確實經過一些檢證後，「我們大概知道的就是說，大概是掉了5％左右嘛！」這個她也不諱言，「對我們的選情來說是雪上加霜」。

▲▼羅智強靜坐 。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲羅智強等人以靜坐表達抗議 。（圖／翻攝羅智強臉書）

徐巧芯指出，現在木已成舟，黨中央就是給了這個名單，這不是她、韓國瑜競選總部副執行長孫大千，甚至是國民黨總統候選人韓國瑜能插手的，這也不是韓國瑜的權責範圍裡，既然是這樣子的話，建議吳斯懷出來說明，承諾未來在立法院，不管參與什麼跟國防有關的事情，給一個承諾，告訴大家絕對不可能做哪些事。

徐巧芯認為，吳斯懷不要只講忠黨愛國，那是沒用的，因為對話的對象是本身對吳斯懷已經有不信任感，所以要很具體承諾，不會做哪些事情，並白紙黑字讓大家知道這是承諾，那民眾買不買單，或許有些人會願意給一次機會，那如果不願意給機會，這也是民意，是自己要多去爭取的。

▲▼台北市市議員徐巧芯質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

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