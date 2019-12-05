日學生參觀總統府…蔡英文突現身「大家喝珍奶沒？」　女學生激喊：不洗手了





▲日本學生訪總統府，蔡英文突然現身。（圖／翻攝自蔡英文推特影片，以下皆同）

記者袁茵／編譯

日本愛媛縣松山市一群高中生赴台灣教育旅行，4日參觀總統府，令人驚訝的是，正當導覽人員手持總統蔡英文等身人形立牌進行解說時，蔡英文本人突然出現在大廳，讓日本學生超級驚訝。而蔡英文面對這群日本學生，除了打招呼之外，也不忘問他們「喝珍珠奶茶了沒？」

根據NHK報導，日本愛媛縣松山市城南高校約60名學生4日參觀位於台北市的總統府，由於總統府擁有百年歷史，且建於日治時代，所以成為日本學校教育旅行的代表性景點之一。

報導指出，總統府導覽人員在大廳放了一面蔡英文等身人形立牌，向學生們介紹現任總統，這時蔡英文突然從一旁現身，她向學生們表示，「你好，這裡是我的辦公室，歡迎大家來到台灣。你們喝珍珠奶茶了嗎？」由於總統府只有部分區域開放民眾參觀，且蔡英文本人現身訪客參觀區是非常罕見的事情，所以讓日本學生超級驚訝。

報導提到，見到蔡英文本人的女學生驚訝地說，「她有環顧四周，原本以為蔡英文不會來到現場，以為就這樣結束了！蔡英文的手非常溫暖，我不會洗手了！」

而蔡英文也將整段影片上傳至推特，只見一開始導覽人員向日本學生們介紹「這位是蔡英文總統，她非常喜歡貓…」這時一堆學生陸續跟蔡英文的人形立牌合照，而蔡英文則從一旁出現，讓在場學生驚呼連連。蔡英文先是詢問他們來台灣幾天？接著提醒大家「這幾天台北天氣比較涼一些，要注意不要感冒了！」

隨後蔡英文又詢問，「大家這次來台灣，有沒有喝珍珠奶茶？」現場學生拼命點頭，大聲地回說「有！」蔡英文則笑說，「這句最有感！回答的也最多！」

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