爆蔡英文買通「假統年輕人」　邱毅：出兩招阻止我打弊案

▲邱毅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

新黨不分區立委候選人邱毅5日在臉書爆料，從專業角度來看，總統蔡英文的英國博士極可能是「假的」，但危機管理功力有一套，尤其在「危機預防」的部分，蔡英文正因為擔心論文被揭發，才出兩招阻止他打弊案。

邱毅表示，自從蔡英文得知他曾秘訪英國，本周更將出訪日本，「她就擔心她的『假博士』和其他相關弊案會被引爆，使她的連任選情出現變數」。

邱毅指出，蔡英文第一招是，傾全黨之力排山倒海攻擊他，務必要逼迫國民黨把他排除在不分區立委安全名單外，藉國民黨「內鬥便車」是奏效了，只是她萬萬沒料到，他一轉身反列名新黨不分區立委首位，帶領新黨青年軍作戰，少了保守力量破壞，戰鬥力更加靈活機動。

邱毅再指，蔡英文第二招就是買通假統年輕人，「死皮賴臉地咬上我，圈內人士曾嘲諷這個年輕人根本無人理會，當時我提醒這招真正作用在『騷擾』」，果然台獨媒體跟進後，成為他揭蔡英文弊案的一大掣肘。

邱毅還說，各種干擾紛至沓來，「烏雲密佈無非為阻止我打弊案」，未來的三十多天，類似的攻擊干擾不會停止，只會更加的嚴重，但打弊行動只會被遲滯，但是一定不會缺席。

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