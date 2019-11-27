ET立委民調／藍綠＆第三勢力不分區推估　國民黨政黨票大崩壞少2-3席

記者袁茵／綜合報導

2020立委大選只剩不到2個月的時間，藍綠兩大黨都引爆「不分區之亂」，根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，在國民黨不分區名單部分，有高達62.2%的民眾表示不滿意。調查結果也指出，國民黨的政黨票從33.2％下跌至27.9％，減少5.3個百分點，推估少了2至3席的不分區立委席次。

根據調查結果顯示，在各政黨的不分區名單滿意度方面，對於國民黨的不分區立委名單，僅有20.7%的民眾表示滿意，有高達62.2%的民眾表示不滿意；民進黨的不分區立委名單，有36.4%的民眾表示滿意，39.8%的民眾表示不滿意。

在藍綠之外的第三勢力部分，調查結果顯示，台灣民眾黨的不分區名單，有29.1%的民眾表示滿意，34.7%的民眾表示不滿意；時代力量的不分區立委名單，有32.5%的民眾表示滿意，34.9%的民眾表示不滿意；親民黨的不分區立委名單，有29.0%的民眾表示滿意，36.0%的民眾表示不滿意。

值得注意的是政黨票部分，國民黨歷經不分區立委名單之亂後，支持度明顯受到國民黨主席吳敦義自列、遭質疑挺香港警察的葉毓蘭以及赴中國大陸聆聽主席習近平講話的吳斯懷等因素影響。

調查結果顯示，2020大選有27.9％的民眾會將政黨票投給國民黨，相較於前次11月7日的調查結果，國民黨的政黨票從33.2％下跌至27.9％，減少5.3個百分點，推估少了2至3席的不分區立委席次。

相對於國民黨的不分區政黨票下滑，民進黨的政黨票則是從11月7日調查的31.7％小幅上升至32.3％，增加0.6個百分點。至於台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨，則有10.4％的政黨票得票率，相較於前次11月7日的調查結果少了3.9個百分點，推測和台灣民眾黨的不分區立委名單不若外界預期的亮眼有關。

時代力量部分，最新的調查結果顯示，從11月7日調查的8％下滑至4.8％，減少3.2個百分點，仍須再度努力衝破5％的門檻才有望分到不分區立委席次。

另外，調查結果也指出，2020大選有4.7％的民眾會將政黨票投給親民黨，相較於前次11月7日的調查結果，親民黨的政黨票從3.2％上升至4.7％，增加1.5個百分點。

若以此次調查結果推估2020年不分區席次，民進黨的不分區席次約落在13至14席，國民黨的不分區席次是11至12席，台灣民眾黨有3至4席，時代力量與親民黨則可取得0至2席。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析，調查期間為2019年11月21日至11月25日，以「手機簡訊」針對台閩地區年滿20歲以上民眾，進行調查。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，調查回收有效樣本數為2,308份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.04％。在統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年10月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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