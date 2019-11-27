ET總統民調／韓國瑜敗選或立委不過半　8成5藍營支持者要吳敦義辭黨主席

記者袁茵／綜合報導

國民黨不分區立委名單拍版後引發黨內與輿論爭議，不僅有同黨同志無法接受國民黨主席吳敦義提出的這份名單，連國民黨總統候選人陣營都急於切割。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，若韓國瑜落選，或是國民黨立委席次沒過半，有高達85.4％的國民黨支持者要吳敦義請辭黨主席。

根據調查結果顯示，若2020大選，韓國瑜落選，或國民黨的立委席次沒過半，有高達70.2％民眾認為國民黨黨主席吳敦義應辭職下台（包含「一定要」53.8％與「應該要」16.4％)；僅有9.8％的民眾認為吳敦義不用辭職下台（包含「應該不要」6.2％與「一定不要」3.6％）。

▲一般民眾對於吳敦義是否應請辭的看法。（圖／ETtoday）

若從交叉分析來看，政黨傾向為國民黨的民眾，有高達85.4％認為若2020年大選國民黨敗選，吳敦義要辭黨主席。

在民進黨部分，若蔡英文競選連任失利或民進黨的立委席次沒過半，有59.2％的民眾認為民進黨黨主席卓榮泰應辭職下台（包含「一定要」35.5％與「應該要」23.7％)；有16.8％的民眾認為卓榮泰不用辭職下台（包含「應該不要」9.3％與「一定不要」7.5％）。

▲交叉分析發現藍營支持者對於吳敦義是否應請辭的看法。（圖／ETtoday）

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析，調查期間為2019年11月21日至11月25日，以「手機簡訊」針對台閩地區年滿20歲以上民眾，進行調查。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，調查回收有效樣本數為2,308份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.04％。在統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年10月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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