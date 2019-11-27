ET總統民調／20至49歲關鍵表態　蔡英文持續領先韓國瑜差距拉大14.1%

▲韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

2020總統大選22日截止登記，藍綠橘3組候選人正式對決，根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，民進黨「蔡賴配」持續領先國民黨「國政配」，且支持度差距擴大為14.1個百分點，至於在最後一刻宣布參選的「宋湘配」則以9.5％持續墊底。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析，調查期間為2019年11月21日至11月25日，以「手機簡訊」針對台閩地區年滿20歲以上民眾，進行調查。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，調查回收有效樣本數為2,308份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.04％。在統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年10月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

宋楚瑜參戰對韓國瑜影響效應較大

在「蔡賴配」、「國政配」、「宋湘配」三組人馬對戰組合方面，「蔡賴配」的支持度為44.4％，「國政配」的支持度為30.3％，「蔡賴配」與「國政配」兩組人馬的支持度差距擴大為14.1個百分點，顯示宋楚瑜參戰對韓國瑜影響效應較大，然而對大選的後續效應仍有待觀察。

20至49歲民眾表態挺蔡英文

在蔡英文與韓國瑜的個人對戰部分，根據最新調查結果，相較於前次11月7日的調查結果，蔡英文支持度維持平盤；韓國瑜支持度則從33.7％下降至32％，減少1.7個百分點。蔡英文與韓國瑜兩人的支持度差距從12個百分點增加為13.6個百分點，副手牌現階段對選情並沒有造成太多的影響。

交叉分析發現，蔡英文在20至39歲民眾的支持度大幅超過韓國瑜30％以上，40至49歲支持度超過韓國瑜18.8％，而韓國瑜僅在50歲以上的支持度贏過蔡英文，但超過幅度僅在15％以內。若從地區來看，蔡英文在北部、中部以及南部地區的支持度都高過韓國瑜，兩人只在東部與離島地區打成平手。

國民黨不分區之亂讓政黨票支持度下跌5.3％

政黨票部分，國民黨歷經不分區立委名單之亂後，支持度明顯受到國民黨主席吳敦義自列、遭質疑挺香港警察的葉毓蘭以及赴中國大陸聆聽主席習近平講話的吳斯懷等因素影響。

調查結果顯示，2020大選有27.9％的民眾會將政黨票投給國民黨，相較於前次11月7日的調查結果，國民黨的政黨票從33.2％下跌至27.9％，減少5.3個百分點，推估少了2至3席的不分區立委席次。

值得注意的是，相對於國民黨的不分區政黨票下滑，民進黨的政黨票則是從11月7日調查的31.7％小幅上升至32.3％，增加0.6個百分點。

至於台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨，則有10.4％的政黨票得票率，相較於前次11月7日的調查結果少了3.9個百分點，推測和台灣民眾黨的不分區立委名單不若外界預期的亮眼有關。

時代力量部分，調查結果顯示，從11月7日調查的8％下滑至4.8％，減少3.2個百分點，仍須再度努力衝破5％的門檻才有望分到不分區立委席次。

另外，調查結果也指出，有4.7％的民眾會將政黨票投給親民黨，相較於前次11月7日的調查結果，親民黨的政黨票從3.2％上升至4.7％，增加1.5個百分點。

若以此次調查結果推估2020年不分區席次，民進黨的不分區席次約落在13至14席，國民黨的不分區席次是11至12席，台灣民眾黨有3至4席，時代力量與親民黨則可取得0至2席。

高達62.2％民眾不滿意國民黨不分區立委名單

在各政黨的不分區名單滿意度方面，調查結果顯示，對於國民黨的不分區立委名單，僅有20.7％的民眾表示滿意，有高達62.2％的民眾表示不滿意；民進黨的不分區立委名單，有36.4％的民眾表示滿意，39.8％的民眾表示不滿意。

至於第三勢力的不分區名單滿意度，調查結果也指出，台灣民眾黨的不分區名單，有29.1％的民眾表示滿意，34.7％的民眾表示不滿意。時代力量的不分區立委名單，有32.5％的民眾表示滿意，34.9％的民眾表示不滿意；親民黨的不分區立委名單，有29％的民眾表示滿意，36％的民眾表示不滿意。

若國民黨慘敗，高達85.4％藍營支持者認為吳敦義要辭黨主席

若2020大選，韓國瑜落選，或國民黨的立委席次沒過半，有高達70.2％民眾認為國民黨黨主席吳敦義應辭職下台（包含「一定要」53.8％與「應該要」16.4％)；僅有9.8％的民眾認為吳敦義不用辭職下台（包含「應該不要」6.2％與「一定不要」3.6％）。

交叉分析發現，政黨傾向為國民黨的民眾，有高達85.4％認為若2020年大選國民黨敗選，吳敦義要辭黨主席。在民進黨部分，若蔡英文競選連任失利或民進黨的立委席次沒過半，有59.2％的民眾認為民進黨黨主席卓榮泰應辭職下台（包含「一定要」35.5％與「應該要」23.7％)；有16.8％的民眾認為卓榮泰不用辭職下台（包含「應該不要」9.3％與「一定不要」7.5％）。

▲一般民眾對於吳敦義是否應請辭的看法。（圖／ETtoday）

▲交叉分析顯示藍營支持者對於吳敦義是否應請辭的看法。（圖／ETtoday）

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