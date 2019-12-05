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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／福建已有「逾200戶台胞家庭」申請並入住公租房

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▲▼福建省廈門市。（圖／CFP）

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》福建省已有逾200戶台胞家庭申請並入住公租房

福建省台港澳辦指出，全省已有超過200戶台胞家庭申請公租房並入住；另外，今年已有762人次台胞在閩購買商品房。台胞職稱評定方面，福建引進的台灣全職教師聘任副高級職稱及以上者佔比超過一半。（新華網）

《江西》江西省住房公積金業務網辦率達90%

江西省住房公積金管理中心依托全省掌上政務服務平台「贛服通」，使省直住房公積金業務網辦率達到90%。群眾打開手機「支付寶」，搜索「贛服通」，選擇「省直公積金」，刷臉後即可進入服務頁面，辦理公積金提取等業務。（新華網）

《天津》首批企業明年3月入駐「津沽棒」

作為中國長江以北第一高樓，天津開發區地標建築─天津周大福金融中心備受矚目。據悉，天津周大福金融中心將於明年3月正式投用，屆時首批企業將率先入駐「津沽棒」辦公，體驗全新商務服務。（新華網）

《北京》11月北京土地成交額133億元　房企拿地節奏放緩

2019年11月份，北京土地市場共出讓4宗經營用地，總成交額為133億元（人民幣），包括2宗限競房用地、1宗共有產權房用地和1宗純商品房用地。在競拍現場，房企表現得十分謹慎，土地溢價率也持續走低。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

▲▼北京市。（圖／CFP）

《甘肅》甘肅為民企解難紓困「理舊賬」解決拖欠帳款

甘肅省工商聯副主席呂曉明4日表示，今年，在解決拖欠民營企業帳款工作中，通過14個市州，甘肅省工商聯收集整理出了地方政府及其所屬機構拖欠民營企業問題513個，帳款約9億元（人民幣），並將整理結果上報全聯及有關部門，通過相關職能部門協助解決欠款問題。（中新社）

《北京》中國郵政儲蓄銀行理財子公司獲准開業

中國郵政儲蓄銀行發佈公告稱，該行於近日收到《中國銀保監會關於中郵理財有限責任公司開業的批復》，中國銀保監會已批准該行全資子公司中郵理財開業。（中新社）

《海南》三亞發布今年前10月旅遊統計數據　旅客吞吐量同比增長1.32%

三亞市旅遊和文化廣電體育局4日發布了該市1-10月旅遊統計數據，旅遊交通方面，1-10月，鳳凰機場運輸起降100197架次，同比增長1.13%；旅客吞吐量1641.99萬人，同比增長1.32%；其中：進港旅客816.4萬人，同比增長1.4%；出港旅客825.58萬人，同比增長1.24%。（中新社）

《上海》上海交付兩座海上鑽井平台

12月4日，由中國船舶集團有限公司旗下上海外高橋造船有限公司建造的CJ46型、CJ50型海上自升式鑽井平台交付。這是外高橋造船迄今為止交付運營的第五、第六座不同型號的自升式鑽井平台。（新華網）

▼上海市。（圖／CFP）

▲▼上海。（圖／CFP）

ET快訊
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