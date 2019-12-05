華聞快遞／成都「發展+治理」模式　打造以人為本的社區治理樣本

▲廣西北海舉辦國際珍珠。（圖／翻攝自中新網）

《四川》：成都「發展+治理」模式 打造以人為本的社區治理樣本

隨著城市規模快速增長，成都的實際管理人口已近2200萬，每年新增常住人口超過50萬，社會治理難度不斷加大。為了主動適應城市化進程和市民需求的變化，成都2017年9月率先設立了市委城鄉社區發展治理委員會，首次明確以一個黨委部門專責統攬做好此項工作，經過2年多努力，社區發展治理理念深入人心、制度機制日趨完善、實踐探索推陳出新。（經濟日報）

《北京》：推出「聯合發展鏈」招商機制！北京平谷發力五大綠色產業

北京市平谷區日前圍繞農業科技創新示範區建設、綠色智慧物流、旅遊休閒、民生服務、無人機五大領域舉辦產業發展推介會，推出52個重點專案。（經濟日報）

《廣西》：廣西北海舉辦國際珍珠節 重朔千年南珠品牌

為期3天的2019廣西北海南珠節暨國際珍珠展4日開幕。主辦方表示，希望本次展覽可以振興南珠產業，弘揚千年南珠歷史文化，以「珠」為媒搭建國際珍珠交流與展示的平台。（中新網）

《廣東》：廣東支付清算系統年資金處理量破1000兆元人民幣

2019年廣東省支付結算職工職業技能競賽總決賽4日公佈，2019年，該省各支付清算系統年資金處理量突破1000兆元人民幣。（中新網）

▲鄭州出台辦法支援總部企業發展。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：中國商業聯合會母嬰產業分會啟動 母嬰產業仍有提升空間

中國商業聯合會母嬰產業分會成立儀式4日在北京舉辦。中國商業聯合會母嬰產業分會會長劉元萌表示，未來中國母嬰產業仍將有很大的提升空間。（中新網）

《廣西》：中國（廣西）自由貿易試驗區「證照分離」改革全覆蓋試點啟動

廣西壯族自治區副主席楊晉柏4日在南寧宣佈，中國（廣西）自由貿易試驗區「證照分離」改革全覆蓋試點工作正式啟動。（中新網）

《河南》：鄭州出台辦法支援「總部企業」發展 落戶最高獎勵2000萬人民幣

鄭州市政府4日公佈，出台《鄭州市支援總部企業發展實施辦法》的相關情況。據了解，該《辦法》明確了總部企業認定條件、獎補政策和服務措施，其中，落戶鄭州的總部企業最高獎勵2000萬元人民幣。（中新網）

《四川》： 四川九寨黃龍機場航空口岸開工建設 預計2020年底建成投運

四川省交通投資集團有限責任公司4日公佈，四川九寨黃龍機場航空口岸於當日開工建設，預計2020年底建成投運，是四川省繼成都雙流國際機場後的第二個航空口岸。（中新社）

▼中國商業聯合會母嬰產業分會啟動。（圖／翻攝自中新網）