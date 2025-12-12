　
大陸 大陸焦點 特派現場

想販毒砸159萬「買到1包味精」　陸男1原因免罰

記者黃翊婷／綜合報導

中國江蘇省淮安市馮姓男子聽聞一款動物麻醉劑可以當作毒品替代品，竟異想天開意圖販毒賺錢，結果他花了人民幣36萬元購買麻醉劑，收到的卻是一大包味精。當地法院日前審理之後，考量到馮男並未真的買到麻醉劑，也沒有進行二次販售，只是「持有味精」而已，所以不構成犯罪。

缺碘會變胖+笨！51.9%國人含碘不足，食鹽含碘上限將提高。（圖／示意圖／達志影像）

▲馮男購買動物麻醉劑想當成毒品販售，結果收到一大包味精。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

根據陸媒《現代快報》報導，馮男今年3月間聽聞一款動物麻醉劑被一些人視為新型毒品的替代品，在黑市上價格高昂，自以為發現商機，竟設法透過管道找上陳男、朱男購買麻醉劑，結果他花了人民幣36萬元（大約新台幣159萬元），收到的卻是一大包味精。

淮安市清江浦法院近日開庭審理此案，法官認為，陳男與朱男用普通味精冒充麻醉劑販售，成功詐得人民幣36萬元，行為已構成詐騙罪，陳男自願認罪，因此依法判處他有期徒刑3年，緩刑4年；朱男則因為有前科劣跡，被從重處刑，判處有期徒刑4年6個月。

而馮男因為沒有實際買到麻醉劑，也沒有在收到「商品」之後進行二次販售，只能算是持有味精，所以不構成犯罪。不過，法官也提醒，該款動物麻醉劑屬於農業農村部明文規定的「不得進行網路販售」項目，也嚴禁供人體使用，若違法銷售或用於人體，恐會面臨嚴重處罰。

此案的判決結果公布之後，掀起中國網友留言熱議，大家紛紛調侃馮男，「味精救了他」、「好奇葩」、「騙子騙了壞人」。也有不少網友認為，馮男雖然遭到黑吃黑，但他最初的目的就是想販毒，縱使沒有成功，也應該判刑受到處罰。

12/09 全台詐欺最新數據

455 2 3067 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

