陸亞運「三金王」舉報訓練基地「領導」討獎金　雲南體育局：處理中

▲王莉在2023年與隊友一同於亞運龍舟賽事中奪下三面金牌。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

2023年亞運龍舟賽事奪下三面金牌、雲南龍舟選手王莉近日實名舉報，指控訓練基地領導范繼文涉嫌向其索討亞運獎金，並在遭拒後對其進行打壓與邊緣化處理，引起輿論熱議。對此，雲南省體育局回應稱，相關情況已介入調查，正依程序處理中。

《極目新聞》報導，王莉稱，2023年，她在亞運會取得三枚龍舟金牌回到雲南省松茂體育訓練基地後，基地領導范某某（范繼文）竟直接向她索要國家發放的15萬元（人民幣）比賽獎金，她未給其這筆獎金而被對方指責，此後還被惡意邊緣化、禁止訓練，甚至被逼離開。

王莉表示，自己拒絕支付該筆獎金後，范繼文在公開會議上指責她「不懂感恩」，並對其進行長期打壓，包括限制訓練、將其排除在正常訓練計畫之外，甚至在未告知本人情況下，擅自上報退役資料，並向上級謊稱她因傷無法訓練，導致其運動生涯被迫中斷。

王莉進一步透露，長期承受壓力使她罹患重度憂鬱症，多次瀕臨精神崩潰。她強調，2025年曾就績效問題與範繼文溝通，但遭到斷然拒絕。此外，王莉還指控，范繼文多次宣稱「運動員的飯碗、薪資與退役安置都由他決定」，隊內也長期存在辱罵與體罰情形，隊員因未寫訓練日記而被罰下跪，甚至有受傷需縫針的案例。

對此，雲南省體育局工作人員回應表示，相關舉報內容已掌握，目前正「有序、平穩地處理中」，不會對此事置之不理，後續將依調查結果依法處理。

公開資訊顯示，王莉於2023年杭州亞運會期間，與隊友共同奪下女子龍舟200公尺、500公尺及1000公尺三枚金牌，成為雲南歷史上首位亞運「三金」得主。