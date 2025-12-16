　
社會 社會焦點 保障人權

黃國昌被爆傳產大亨金援近億　「有求必應如土地公」

黃國昌的人頭與金流逐一浮現，加上關鍵金主緊咬，涉貪風暴逐漸擴大。（鏡報鄒保祥）

▲黃國昌的人頭與金流逐一浮現，加上關鍵金主緊咬，涉貪風暴逐漸擴大。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

12月11日，台北地檢署鴨子划水偵辦黃國昌涉貪等不法，首度以被告身分約談前中央社記者謝幸恩，訊後將她無保請回。黃國昌砲轟台灣司法墮落，卻依舊未對藉人頭公司拿錢辦事涉收賄，以及指揮狗仔跟監政敵等爭議做出說明，謝幸恩甚至事後在臉書發文，強調沒有配合檢察官的要求，似乎暗示她沒有供出對黃不利的證詞。雖然謝的供述避重就輕，但並不能改變黃國昌作為狗仔大本營、凱思國際實際負責人的事實。

本刊掌握，黃國昌捲入的這起世紀政治醜聞，辦案人員已取得重大突破。其中，讓黃國昌難以從司法泥沼脫身的最大關鍵是，過去與黃國昌往來密切的一名傳產金主，近日以證人身分悄悄赴檢調單位製作筆錄，該名金主的證詞已證明黃國昌就是掌控凱思國際的實際負責人。

知情人士透露，金援黃國昌的情事曝光後，讓這名台派金主承受來自政商界友人的強大抨擊壓力，紛紛指責、追問他為何金援黃國昌？他應訊時也和盤托出整個脈絡。

知情商界人士透露，該名金主在應訊時，對過去幾年金援黃國昌之舉毫不避諱，其向辦案人員表示，他對黃的索要可說是有求必應，宛如土地公，二人互動也非常緊密，起因當時綠營決策高層出面拜託，不要讓不支持民進黨的力量轉而支持國民黨，盼贊助2015年剛開始投入參選汐止立委的黃國昌。

不過，如今看來事與願違，黃早已從選上立委時的台派戰神，走鐘至如今與親中的國民黨站在同一戰線，為害台灣至鉅。

該名商界人士向本刊表示，該台派金主作證時提到，這幾年陸續提供給黃國昌的銀彈奧援已逼近億元，且每筆錢都有金流紀錄，他2022年在黃國昌再三請求下，曾匯款1千萬元至凱思國際，堪稱黃國昌最大的金主。


金主供出黃國昌2／匯百萬成立凱思！高翬表弟身分曝光　竟是黃國昌長年貼身助理
金主供出黃國昌3／金流、人頭全指向他　一張圖看懂黃國昌涉貪全貌

今晨9.3℃！　明變天「全台有雨」時間曝
美股收黑　特斯拉逆勢飆漲近4％、台積電ADR下挫逾1％

民眾黨主席黃國昌涉貪遭檢調偵辦，案情出現重大破口！本刊掌握，一名傳產金主已向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元至「凱思國際」，之後即遭轉注資《民報》（現已更換經營團隊，與黃國昌無關），此舉不僅坐實黃國昌為凱思與《民報》的實際掌控者，更揭露掛名負責人李麗娟等人僅是聽命行事的人頭。

