黃國昌被爆傳產大亨金援近億　「有求必應如土地公」

圖、文／鏡週刊

12月11日，台北地檢署鴨子划水偵辦黃國昌涉貪等不法，首度以被告身分約談前中央社記者謝幸恩，訊後將她無保請回。黃國昌砲轟台灣司法墮落，卻依舊未對藉人頭公司拿錢辦事涉收賄，以及指揮狗仔跟監政敵等爭議做出說明，謝幸恩甚至事後在臉書發文，強調沒有配合檢察官的要求，似乎暗示她沒有供出對黃不利的證詞。雖然謝的供述避重就輕，但並不能改變黃國昌作為狗仔大本營、凱思國際實際負責人的事實。

本刊掌握，黃國昌捲入的這起世紀政治醜聞，辦案人員已取得重大突破。其中，讓黃國昌難以從司法泥沼脫身的最大關鍵是，過去與黃國昌往來密切的一名傳產金主，近日以證人身分悄悄赴檢調單位製作筆錄，該名金主的證詞已證明黃國昌就是掌控凱思國際的實際負責人。

知情人士透露，金援黃國昌的情事曝光後，讓這名台派金主承受來自政商界友人的強大抨擊壓力，紛紛指責、追問他為何金援黃國昌？他應訊時也和盤托出整個脈絡。

知情商界人士透露，該名金主在應訊時，對過去幾年金援黃國昌之舉毫不避諱，其向辦案人員表示，他對黃的索要可說是有求必應，宛如土地公，二人互動也非常緊密，起因當時綠營決策高層出面拜託，不要讓不支持民進黨的力量轉而支持國民黨，盼贊助2015年剛開始投入參選汐止立委的黃國昌。

不過，如今看來事與願違，黃早已從選上立委時的台派戰神，走鐘至如今與親中的國民黨站在同一戰線，為害台灣至鉅。

該名商界人士向本刊表示，該台派金主作證時提到，這幾年陸續提供給黃國昌的銀彈奧援已逼近億元，且每筆錢都有金流紀錄，他2022年在黃國昌再三請求下，曾匯款1千萬元至凱思國際，堪稱黃國昌最大的金主。



