國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美烏柏林談判8小時　川普：前所未有地接近達成和平協議

▲川普發表勝選感言。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國政府官員釋出俄羅斯與烏克蘭和平協議的正面消息，在德國柏林舉行的密集會談後，美方評估雙方在關鍵分歧上已解決約90％的問題，但仍有部分細節有待敲定。美國總統川普也親自出面表示，和平協議「比以往任何時候都更接近」。

美國官員在與媒體進行電話簡報時指出，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner），以及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），日前在柏林就美方主導起草的和平方案進行長時間閉門磋商，整體氣氛「非常正面」。相關官員在不具名的情況下透露，這場談判歷時近8小時，幾乎逐條討論修訂後的「20點和平計畫」。

川普在白宮表示，「我認為我們現在前所未有地接近（達成和平協議）」。

美方官員表示，這項潛在的和平協議，內容包括為烏克蘭提供類似北大西洋公約組織（NATO）第5條的安全保障機制，並搭配嚴密的安全執行架構；同時也涵蓋戰後重建與經濟復甦安排，以及一旦俄羅斯再度發動侵略，將啟動嚇阻與懲罰措施。官員指出，相關共識是在北約、烏克蘭與美國於柏林的工作層級會談中達成，但仍需華府、基輔與莫斯科最高層正式拍板。

官員並透露，俄羅斯已表達對烏克蘭加入歐洲聯盟持開放態度，並且「很可能會接受」上述安全與政治安排。不過，美方也強調，最終協議仍需進一步對話，才能完成定案；一名美國官員說，「我們相信，在最終協議中，俄羅斯將會接受這些條件，從而讓一個強大而自由的烏克蘭得以存在。」

美方官員指出，已向川普進行2次簡報，川普對目前進展感到滿意。官員也形容，柏林會談是近期和平進程中最具建設性的一次。不過，澤倫斯基對外釋出的說法相對保留。他在會後表示，與美方的討論「並不簡單，但具有成效」，顯示仍存在談判壓力與分歧。

在安全保證議題上，美國官員表示，具體細節仍在研議中，但可以確定的是，美軍不會派遣地面部隊進駐烏克蘭。官員補充，若要讓類似NATO第5條的安全承諾具備法律效力，仍須經美國參議院批准，而川普「願意推動這一步」，顯示美方可能對保護烏克蘭作出重大承諾。

官員也指出，烏克蘭預期不會再積極推動加入北約，這被視為爭取俄羅斯同意和平方案的「關鍵要素」。美方認為，川普相信自己有能力說服俄方接受這種安排，為結束戰爭鋪路。

關鍵字：

川普北美要聞和平協議歐洲烏克蘭俄羅斯俄烏戰爭

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

