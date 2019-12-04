華聞快遞／上海率先啟用「外國人工作、居留單一窗口」

▲上海市。（圖／CFP）

《上海》上海率先啟用「外國人工作、居留單一窗口」

上海市公安局會同上海市科委2日舉行「外國人工作、居留單一窗口」啟用儀式。據大陸官方表示，這是上海自貿區先行先試的創新成果，在自貿區前期成功試點的基礎上在全上海推廣。通過窗口整合、業務流程再造，將原本屬於兩個委辦局的窗口業務成功整合成單一窗口。（中新社）

《黑龍江》黑龍江省加大減負力度企業獲得感增強

大陸國務院督查組副組長魯成軍表示，從11月19日至25日的實地督查情況來看，黑龍江省委省政府高度重視減輕企業負擔工作，採取措施有力到位，各項工作取得了明顯成效。（中新社）

《上海》長三角高鐵、動車全部邁入電子客票時代

中國鐵路上海局集團有限公司指出，長三角鐵路第三批24個車站已於11月26日啟用電子客票。至此，長三角高鐵線路和動車組停靠站全部邁入電子客票時代。（新華網）

《陝西》西安：到2025年將建成全中國一流先進製造業體系

西安市政府3日召開加快建設先進製造業強市新聞發布會。會上發布了《加快建設先進製造業強市的實施意見》，內容指出，到了2022年，西安先進製造業實現產業強、企業強、創新強、品牌強、融合強「五強」發展目標。（中新社）

▼陝西西安。（圖／CFP）

《重慶》渝魯兩省市簽訂產業合作協議 「點對點」幫扶重慶貧困地區發展

重慶市經信委與山東省工信廳簽訂產業合作協議，後者將重點面向重慶貧困地區發展需求進行「點對點」幫扶。渝魯兩地工業主管部門將多層面展開產業交流，包括共同協助重慶市貧困區縣制訂產業發展規劃、加快兩地在新興產業領域協作交流、發揮兩地行業協會作用推進項目對接、組織重慶市貧困區縣到山東招商引資等。（中新社）

《上海》北京市服務業擴大開放 合資旅行社可接出境遊

北京服務業擴大開放新一輪試點涉及的法規、規章已調整到位。根據大陸國務院批覆，新一輪試點中所列出的9條開放措施涵蓋了租賃和商務服務業，訊息傳輸、軟體和訊息技術服務業，科學研究和技術服務業等五大領域。（新華網）

《寧夏》寧夏今年實現農村勞動力轉移就業 收入近百億元

寧夏回族自治區人社廳表示，寧夏通過提升公共就業服務、支持返鄉創業、開展職業技能培訓等，力推農村勞動力穩定就業。今年1-10月，寧夏農村勞動力轉移就業79.3萬人，同比增長1.85%，實現工資收入98.66億元（人民幣），同比增長16.43%。（新華網）

《江西》前10個月重點項目完成投資超1600億元

江西省發改委表示，今年1至10月，江西省重點項目建設完成投資1679.28億元（人民幣，下同），佔年計劃81.5%。其中，建設投產項目完成投資470.07億元，佔年計劃94.7%。130個計劃新開工項目已開工83個，開工率為63.8%。（新華網）

▼江西省南昌市。（圖／CFP）