華聞快遞／北京放寬外資在養老、通信、娛樂等領域准入

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》北京放寬外資在養老、通信、娛樂等領域准入

北京市商務局副局長劉梅英近日表示，支持在京設立並符合條件的中外合資旅行社從事除台灣地區以外的出境遊業務；放寬外商捐資舉辦非營利性養老機構的民辦非企業單位准入；在試點示範區取消互聯網接入服務業務等增值電信業務外資股比限制等，北京調整9條服務業擴大開放措施，打造更加寬鬆營商環境。（中新社）

《四川》成都頒布新政：住房租賃企業將信用評級

住房租賃企業是否誠信，不僅是租房當事人信任感和安全感的來源，也是住房租賃市場平穩健康發展的關鍵。為了加強住房租賃行業的管理，成都市近日頒布新政，將為住房租賃企業實行信用評級。（中新社）

《天津》前10月新區招商引資穩定增長

前10月，天津市濱海新區內資到位資金772億元（人民幣），同比增長15%。實際利用外資28億美元，同比增長14%。同時，新區新增落地外資項目208個，投資額87億美元，到位資金15.1億美元。（新華網）

《江西》江西全力推進扶貧資金統籌整合

江西省財政廳指出，截至2019年第3季末，江西24個國定貧困縣計劃整合資金規模64.41億元（人民幣，下同），實際整合資金規模63.8億元，實際整合率99.05%；已完成支出資金規模52.76億元，實際支出率82.7%。（新華網）

▼江西省南昌市。（圖／CFP）

《江蘇》江蘇全面啟動服務貿易付匯稅務備案聯合電子化

為深入推進「放管服」改革，進一步優化營商環境，促進貿易投資便利化，大陸國家稅務總局江蘇省稅務局、國家外匯管理局江蘇省分局決定在江蘇省範圍內實施服務貿易等項目對外支付稅務備案聯合電子化工作。（中新社）

《湖北》武漢住房租賃企業可申報資金補貼

12月2日至6日，武漢住房租賃企業可通過網上平台提交資料，申報2019年度住房租賃市場發展專項資金補貼。湖北市房管局相關負責人表示，武漢市住房租賃市場發展專項資金，主要來源於中央財政對武漢的獎補和地方財政預算安排的資金等，相關獎補資金將根據綜合績效進行分類分檔分配，符合資質的住房租賃企業均可進行申請。（新華網）

《福建》閩省人工智能商會在廈成立 幫助民企高質量發展

海峽人工智能應用大會暨福建省人工智能商會成立大會3日在廈門召開。此次聚集了閩省最優秀的人工智能企業及相關學院專家和學者，初期建會目標為100家福建省人工智能技術型企業與機構會員和100家人工智能應用型行業領軍企業，以人工智能產業聚攏與科技發展為目的，在技術層與應用層廣泛招納會員企業和領軍型企業領導加入，構建以科技創新助力產業行業轉型升級的綜合賦能平台。（中新社）

《廣東》廣東省首個文化金融俱樂部揭牌成立

廣州北京路文化核心區管理委員會與交通銀行廣州越秀支行2日簽署戰略合作框架協議，並舉行廣州北京路國家級文化產業示範園區文化金融俱樂部揭牌儀式。廣州市文化廣電旅遊局、廣州市地方金融監管局、廣州市文化金融服務中心、廣州市越秀區政府、交通銀行廣東省分行相關領導出席揭牌儀式。（新華網）

▼廣東省廣州市。（圖／CFP）