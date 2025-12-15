陸1至11月全國城鎮平均失業率5.2％　11月失業率5.1％與10月持平

▲大陸2025年1至11月城鎮調查失業率平均5.2％。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸官方最新就業數據出爐。根據大陸國家統計局網站公佈，今（2025）年1至11月全國城鎮調查失業率平均為5.2%，11月失業率為5.1%，與10月持平。官方分析指，就業整體保持穩定，但在外部不確定性與內需不足下，後續仍需持續穩就業、穩預期。

《新京報》報導，國家統計局12月15日公佈數據，1-11月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%。11月份，全國城鎮調查失業率為5.1%，與上月持平。

數據顯示，11月份本地戶籍勞動力調查失業率為5.3%，外來戶籍勞動力為4.7%，其中，外來農業戶籍勞動力失業率為4.4%。31個大城市城鎮調查失業率為5.1%，同樣與上月相同；全國企業就業人員週平均工作時間為48.6小時。

官方評估指出，11月國民經濟運行總體平穩，延續「穩中有進」態勢，但外部不穩定、不確定因素仍多，國內有效需求不足，經濟運行面臨不少挑戰。展望後續，官方強調，將持續實施更加積極有為的宏觀政策，擴大內需、優化供給，兼顧盤活存量與培育增量，重點推動穩就業、穩企業、穩市場與穩預期，促進經濟實現質與量的協調成長。