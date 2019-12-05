楊蕙如網軍金流從哪來？　3年狂接11標案「易始公司」辦比賽當小金庫

▲楊蕙如「易始公司」小金庫曝光。（圖／翻攝自東森新聞）



記者林彥臣／綜合報導

檢方調查「卡神」楊蕙如以每個月1萬元的代價，作為旗下網軍帶風向的酬勞，遭外界質疑到底錢從哪裡來，現在她的「小金庫」遭到起底，過去狂接了許多體育賽事，除了門票收入、轉播權利金之外，也向地方政府、國營企業收取了許多補助或贊助。

楊蕙如曾在台北小巨蛋舉辦WTA網球賽事，除了門票收入、轉播權利金收入之外，還可以向地方的台北市政府體育局、觀光局申請補助，在中央的部分可以向中油、台電、台水、台糖等國營企業，每個單位要求500萬元贊助。

▲易始公司金流關係圖。（圖／台北市議員徐巧芯）



楊蕙如擔任董事的易始公司，2017年在小巨蛋舉辦的網球賽事，交通部觀光局贊助350萬，台北市體育局贊助460萬，台北市觀光局贊助金額待查，中華電信、中油、台電、華航以及場地擁有者台北悠遊卡公司也都是贊助單位，另外體育署2017年補助網協1600萬，也是可以讓楊蕙如進行核銷，要是再加上民間企業贊助，更是難以估算。

▲蔡璧如表示，柯文哲發現楊蕙如浮報經費，所以稱她政治蟑螂。（圖／翻攝自東森新聞）



台北市政府顧問蔡璧如談到楊蕙如，直言過去選舉時有接觸，但是當時柯文哲發現她有浮報經費的行為，雙方就不再合作。

蔡璧如表示，「選舉的活動，楊蕙如好像是…不實的報（帳）還是怎樣，就是經費上面的問題，市長就覺得這個人是政治蟑螂」。

▲高雄市議員拿出公文澄清，2016年WTA高雄場贊助疑問。（圖／翻攝自東森新聞）



藍營議員還爆料，楊蕙如2016年舉辦WTA高雄場時，獲得5000萬的贊助，高雄市議員李伯毅拿出公文澄清，「未克所請，誠屬憾事，敬請諒察，也就是沒有補助」。

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