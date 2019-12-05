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記者問網軍！呱吉被一句話惹怒　當場掛電話「根本浪費時間」

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▲▼歡樂無法黨創黨大會,台北市議員邱威傑呱吉。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員邱威傑（呱吉）。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

楊蕙如網軍風暴持續延燒，台北市議員「呱吉」邱威傑4日表示，他稍早接到媒體電話，說是要訪問「網軍議題」，但對方才開口講兩句，他就氣得直接掛掉電話，因為很多人根本搞不清楚重點，「我接受採訪根本是浪費時間。」

邱威傑4日在臉書指出，針對網軍議題，台北市長柯文哲受訪時回答「在網路上寫文章都有」、「但是大規模收購網紅沒有」。不久後有媒體打電話來，也是要訪問網軍一事，沒想到一開口就是「昨天小英社群之夜，可見蔡英文網軍力量也是很強大…」

邱威傑坦言，他當下非常生氣，對著電話回嗆「這就是你們對網軍的定義嗎？你分得出來網路行銷、社群操作、廣告採購和『所謂網軍』的差別在哪裡嗎？如果媒體記者對這種議題的了解就只有到這種程度，我接受採訪根本是浪費時間！」隨後掛斷電話。

▲▼柯文哲出席2019科技輔具評選暨國際身心障礙者日慶祝大會。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者黃國霖攝）

邱威傑說，無論是柯文哲、媒體，還是很多其他政治人物，很多人在討論網軍時，「不論是有心還是無意，都總是避重就輕，或著曲解問題本質，根本不了解重點在哪裡。」

許多支持者看完紛紛留言，「謝謝呱老師喊出了我一直以來想咆哮的點」、「感覺應該接受採訪幹爆他們」、「如果以社群之夜的標準，那你的網軍應該有40萬」、「柯文哲這種老人對網軍也不清楚吧，問學姐比較妥」、「昨天的社群之夜是要報名才能參加耶，而且還有名額限制，這也叫網軍？」

不過，也有人認為「媒體意思大概是，用網路幫誰講好話就是誰的網軍」、「網軍這詞太籠統，還要確認有沒有拿錢，廣義上只要是特定支持者就有網軍特質」、「楊蕙如挺小英，一人一萬，攻擊其他人你怎麼看？你也不談楊蕙如嗎，他跟仙女姐姐那掛都很好唷」掀起熱議。

▲▼呱吉被記者問一句惹怒　秒掛電話：受訪根本浪費時間。（圖／翻攝自臉書／Froggy Chiu）

▲貼文下方釣出「港湖女神」高嘉瑜。（圖／翻攝自臉書／Froggy Chiu）

▲▼呱吉被記者問一句惹怒　秒掛電話：受訪根本浪費時間。（圖／翻攝自臉書／Froggy Chiu）

▲近期積極備選的「神龍Z9」吳達偉也來留言。（圖／翻攝自臉書／Froggy Chiu）

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