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藍議員赴日抗議發動員令…「全無哀戚之情」　謝長廷：賺取選舉紅利

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▲▼謝長廷批評國民黨議員抗議行為是為了選舉紅利。（圖／翻攝謝長廷臉書）

▲謝長廷批評國民黨議員抗議行為是為了選舉紅利。（圖／翻攝謝長廷臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨台北市議員李明賢、張斯綱、徐弘庭、王欣儀4日一早赴日本東京駐日代表處，向謝長廷陳情抗議蘇啓誠案，卻被拒於門外。對此，謝長廷在臉書指出，在議員抗議前日本僑界傳出一張動員令，更批評對方說是要替蘇啓誠討公道，「但全無哀戚之情，其行為完全是賺取選舉紅利。」

謝長廷指出，昨夜（3日）僑界傳出一張某黨支部之A級動員令（如圖），聲稱市議員要來抗議，號召大家動員參加，因為駐日代表處是代表台灣，在承辦服務國人跟日本人業務的地點，也有很多僱員是日本人，他們對國內的政治並不了解。所以為了安全考量，我們今天決定管制門禁，要按門鈴才能進入，其實很多外國大使館也是如此，我們平常是比較開放，但當地治安單位也有關心，我們為了國家尊嚴，有國人來抗議，不方便請求制服警察前來維持秩序，所以在場只有便衣警察關心安全狀況。其次，今天下午三點本來有預定舉行例行記者招待會，為怕秩序混亂而予以取消，但同意將記者的疑問以書面說明。

▲▼謝長廷批評國民黨議員抗議行為是為了選舉紅利。（圖／翻攝謝長廷臉書）

▲謝長廷批評國民黨議員抗議行為是為了選舉紅利。（圖／翻攝謝長廷臉書）

謝長廷提到，四位台北市市議員以及僑民前來駐日代表處門口，雖然沒有事先約定，但是因為人數不多，經我們的警衛問明來意後，有讓四位議員進入，同時也端茶侍奉，議員們稱我是前輩，只是要來表達意見，我們由行政組收下陳情書，過程平和。

謝長廷說，但議員們出門後在外以直播方式，「一再挑釁要我下台」，因為內容偏頗，引起一位來洽公的台僑嗆聲出言爭執，台僑指責說，中國對台灣發射飛彈威脅，並以假新聞攻擊台灣，應該去向中國大使館抗議等語。議員一行原本離去，但過20分鐘後又返回代表處，引起代表處守衛（工讀生）一陣騷動後，才平安落幕。因為附近是安養中心、托兒所以及住宅，我們事後攜帶茶葉到安養中心，對因為下午抗議的噪音及不便表示歉意。

謝長廷強調，自己擔任過台北市議員，知道外交事務並不是市議員們的監督對象，代表處也不是其轄區，議員們跨海來抗議，第一，違背觀光簽證的目的；第二，超過三人的抗議活動也沒有申請集會遊行，「沒有事先約就跑來陳情，此風不可長」，「而且送我一頂2020中華民國的帽子是其選舉圖騰，選舉色彩濃厚。」

謝長廷批評，看照片他們進入代表處時大家臉帶微笑，「說是為蘇前處長討公道，但全無哀戚之情，其行為完全是賺取選舉紅利。」所以本人不必出去接待為其造勢，本人一直在辦公室五樓辦公、接待客人及批公文，並未如他們所說的躲避在官邸。

謝長廷以一句話給媒體：「侯選人抬棺攻擊，市議員跨海抗議，是為伸張正義？是為市民權益？還是為了選舉紅利？」請大家明辨。

立法院外交國防委員會,駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）

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