影／飯店幫慶生！紅圓桌「浮誇升天」迸出2服務員獻祝福　網傻：有錢人的快樂…

▲2名服務生在圓桌升天後華麗登場，並且獻上生日祝福。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸微博近日瘋傳一段令人笑到噴飯的影片，山東省煙台市的方圓大酒店為了幫當天生日的顧客慶生，於是啟動紅色圓桌的內部機關，將大桌子緩緩升上天空，隨後讓藏在底下的2名女服務生如機器般獻出祝福。不少網友看完都傻眼直呼，「有錢人的快樂果然就是這麼樸實無華，且枯燥...。」

▼圓桌開始上升的瞬間，所有大媽都樂得趕緊拿手機出來拍。（圖／翻攝自微博）

影片顯示，在生日快樂歌的伴奏下，紅色圓桌開始緩緩升天，壽星以及所有大媽們興奮地拿出手機，拍下機關啟動後的畫面；當桌子升上一定的高度後，可以看見桌底出現華麗的燈飾，4根金色柱子旁則站著2名穿著紅衣的服務生，其中一名將生日音樂關閉後，隨即和搭檔一同念出如機器般的祝福台詞。分享該則影片的網友寫道，「這個可以投稿迷惑行為嗎？要做餐飲業服務員太不容易了。」

▼有網友注意到氣球少了2顆。（圖／翻攝自微博）

這段影片很快就在微博累積63000個讚，許多人看完都笑翻回應，「為什麼不是猛男！猛男跳出來才好看吧！」、「果然是有錢人的快樂...」、「沒有蛋糕，失敗～」、「後面HAPPY BIRTHDAY氣球還少2顆，不專業耶」、「還以為女生會抱著旁邊的金色柱子開始跳鋼管」、「大媽們是怎麼忍住不笑的啊？我已經笑翻了」。

還有人說，「看完以後，真的完全不想做服務業了」、「大費周章搞這麼多，感覺也沒比較快樂啊」、「當桌子升上去的時候，我也以為會有歌舞表演，結果只是念稿」、「我看到大把鈔票跟著桌子一起升天了」、「好鬧哦，不過還真的是印象深刻」、「我很好奇念完祝福以後，她們是這樣降下去嗎？超羞恥」。

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