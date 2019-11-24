老爸酒吧慶生「突被抓上警車狂奔」　無線電傳女兒死訊…當場後座崩潰！

▲喬迪（左）在父親慶生那天遇刺，家人崩潰。（圖／翻攝自當事人家人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

英國東倫敦一名39歲的父親切斯尼（Peter Chesney）日前剛度過了他最難過的生日。當時切斯尼與朋友正在酒吧裡慶祝自己的生日，突然接到警方電話表示，「你的女兒遇到了麻煩，正在醫院急救」。不久後，警方駕駛警車帶著切斯尼到醫院的路途時，竟從無線電中聽到「切斯尼的女兒離開了」讓他當場情緒崩潰，事後才得知女兒喬迪（Jodie）當時與朋友在公園聚會，卻遭到毒販持刀狂刺身亡。

根據英國《每日郵報》報導，切斯尼與前妻離後，帶著2個女兒一起生活，就在自己慶生當天，突然接到警方來電，「喬迪出意外，請告訴我你的位置，好讓我們去接你到醫院」。切斯尼當下帶著忐忑的心上車，沒想到就在快到醫院的路途上，警車無線電傳來令人難過的消息，「請把切斯尼載回家吧，因為喬迪搶救失敗身亡了」。

▲喬迪與姐姐感情相當好。

當下切斯尼以為自己聽錯，爾後警方向他表示，當時喬迪和男友與朋友在哈羅德山公園（Harold Hill）聊天，卻遭到19歲的毒販史文森（Svenson Ong-a-Kwie）持刀攻擊。史文森當時用刀在喬迪身上猛刺，導致她血流滿地，尖叫聲引起附近居民的注意，前往查看後緊急將喬迪送醫急救。

切斯尼表示，當下在車上聽到女兒的死訊，根本不敢相信他們討論的是那個漂亮的女孩，「她做什麼都很認真，喬迪是我的女兒啊！那天出門前我們還親吻彼此，說了一聲生日快樂。」喬迪的死訊太過突然，遺體送回家時，喬迪的繼母與妹妹都不敢置信。

喬迪的告別式上超過300人出席，包括師長、同學與親友，每個人都無法相信一個善良可愛的女孩就這樣走了。切斯尼的妻子試圖帶切斯尼出國散心，卻反而讓他更加想念喬迪，「每一天起床我都想念她，直到睡前，都想著她好不好」。事後法官判決，史文森除了毒品罪名外，也有殺人罪與重傷罪，在調查結果出爐後將宣布最終判決。