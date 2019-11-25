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屁孩KTV慶生嗨玩刮鬍泡！被收費竟「轟炸包廂」　店家傻眼

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記者柯沛辰／綜合報導

屏東東港一家連鎖KTV近日遇到客人拿刮鬍泡慶生，酌收1000元清潔費。不過，這些年輕客人疑似不滿被收錢，竟在離開前惡搞包廂，還用刮鬍泡在牆上、廁所內塗上中英文髒話，把地板跟桌面搞得一團亂，讓業者看了很痛心。

照片中可見，包廂內地板、桌上及椅子一片狼藉，全是刮鬍泡，牆壁還被當畫布噴上髒話，像是經過「一陣轟炸」。KTV清潔人員見到這一幕，當場傻眼，內心是既氣憤又無奈。

▲▼屁孩KTV慶生嗨玩刮鬍泡！被收費竟「轟炸包廂」　店家傻眼。（圖／東森新聞）

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▲包廂滿目瘡痍，不僅沙發椅沾滿刮鬍泡，牆上還被噴上不雅字眼。（圖／東森新聞）

▲▼屁孩KTV慶生嗨玩刮鬍泡！被收費竟「轟炸包廂」　店家傻眼。（圖／東森新聞）

▲廁所鏡子、牆壁及門板都是刮鬍泡，痕跡明顯不是意外濺到。（圖／東森新聞，下同）

KTV幹部在臉書發文表示，由於蛋糕、奶油等髒污難以清洗，他們都會依規定收取1000元清潔費，不料這次卻被客人惡搞，「您這樣的心態相當幼稚，用清潔費買到人性的醜陋，別覺得服務業好欺負，大家將心比心。」

許多網友看完紛紛留言，「1000我就不收了，請家長來復原」、「想起去日本住宿搞破壞的台灣年輕人」、「這種素質的人愈來愈多，令人悲哀」、「低級當有趣」、「支持店家求償」、「出不起錢、玩不起就別去，這樣搞只會顯得丟臉」。

其他KTV業者透露，店內不會主動提醒客人「蛋糕不可以亂砸」，因為類似的勸導有時會引起客人不開心，所以通常都是用清潔費、押金等方式，讓攜帶蛋糕或刮鬍泡的客人不要太脫序，盼雙方相心比心。

▲▼屁孩KTV慶生嗨玩刮鬍泡！被收費竟「轟炸包廂」　店家傻眼。（圖／東森新聞）

▲▼屁孩KTV慶生嗨玩刮鬍泡！被收費竟「轟炸包廂」　店家傻眼。（圖／東森新聞）

▲▼屁孩KTV慶生嗨玩刮鬍泡！被收費竟「轟炸包廂」　店家傻眼。（圖／東森新聞）

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