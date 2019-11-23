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士林擺攤女深夜遭強擄！20警追到摩鐵攻堅…突爆出「逆轉歡笑聲」：有夠傻眼

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▲▼士林分局蘇姓警備隊長與小隊長因喝花酒，均遭記過處分，其中警備隊長調任非主管職。（圖／記者邱中岳攝）

▲士林警方接獲線報有民眾遭擄，到摹帖準備攻堅時卻發現竟是假擄人真慶生。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市警方日前接獲報案，有一名女子當街遭駕駛賓士車的惡煞擄走；警方不敢大意，鎖定賓士車逃逸方向進入一間摩鐵，正準備攻堅之際卻聽見裡面傳出歡笑聲，敲門後發現竟然是「假擄人真慶生」，連蛋糕外送員也被大批警力嚇呆。

據悉26歲的鐘姓女子11月生日，但鐘女的王姓高中同學竟異想天開，想出假擄人真慶生的計畫，便夥同友人駕車戴安全帽掩蓋身分，在17日晚上10時許，到士林福華路鎖定正在擺攤的鐘女。

2人一下車就將女子強擄上車，鐘女在車上不斷哭喊，民眾見狀趕忙報警，警方接獲線報調集20名警力展開追查，透過監視器發現擄人車輛開進一間摩鐵，隨即派出警力前往攻堅。

但一到摩鐵門口，卻發現裡面傳出歡樂聲，開門一看原來是場「假擄人真慶生」的戲碼，現場慶生的人當場傻眼，連正上門送蛋糕的外送員也站在一旁嚇傻，而現場人員不斷向警方解釋。

警方聽完解釋後才知狀況，並在現場查驗在場人員身分以及確認沒有違禁品後才離開，最後有警員直呼「實在是太傻眼」。

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