張學友開告！演唱會片段被當演講案例　合作廠商被控侵權妨害秘密

▲張學友控告在台演唱會的合作廠商偷錄影音，涉嫌侵權妨害秘密。（圖為高雄場資料照／環球提供）

記者劉昌松／台北報導

歌神張學友今年來台舉辦世界巡迴演唱會，向某影音公司購買舞台用吊車系統，結果影音公司的黃姓負責人事後在臉書貼出2段各1分多鐘的演唱會內容，並拿來當作演講案例，張學友不滿提告違反《著作權法》、妨害秘密罪，但台北地檢署認為這2段影音短片不足以欣賞到演唱全貌，2日處分不起訴。

張學友和環球音樂公司指控，他們舉辦「學友‧經典」世界巡迴演唱會」時，與被告的影音公司簽了保密條款，購買德國Movecat舞台上吊車系統，但事後影音公司的黃姓女負責人在2019年2月20日、25日，分別在臉書上貼出《祝福》、《餓狼傳說演唱片段，並在台灣技術劇場協會講座中，當成舞台搭建的安全管理案例。

黃女辯稱影片是網路上擷取的，她沒有竊錄；檢方認為，相關舞台設計不算秘密，且影片中可看到還有許多觀眾拿手機拍攝，而黃女貼出的影片各長1分鐘38秒、1分多鐘，無法看完全曲演唱，認為黃女稱是用來說明舞台設計安全，屬於合理使用範圍，因此以罪證不足等理由，處分不起訴影音公司和黃姓女負責人。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

楊蕙如透過LINE群「高雄組」下令！成員月領1萬帶風向 檢：你就是網軍頭！

用「哭泣少女」促銷國防教材 幼獅文化盜圖被控侵權…只願賠2000元