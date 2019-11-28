紐約感恩節16組明星氣球亮相　超巨型「海綿寶寶背小蝸」成最大焦點

▲梅西百貨感恩節大遊行每年的重頭戲為明星巨型氣球的花車遊行。（圖／路透）

實習記者謝汶穎／綜合報導

紐約第93屆的梅西百貨感恩節大遊行（Macy's Thanksgiving Day Parade）在28日舉行，遊行每年吸引數千人到場，一睹超大型明星氣球的豪華遊行。今年總共有16個巨型氣球參與，包括史努比太空員、海綿寶寶和寵物小蝸以及冰雪奇緣的雪寶等明星角色。但警方也擔心市區的風速過大，可能會造成氣球「亂跑」的景象，造成民眾安全上的問題。

根據CNN報導，主辦單位在27日已經將16顆氣球充完氣，做好上路的準備，若紐約的風速超過每小時23英里，陣風超過每小時34英里，氣球就沒辦法飛行。感恩節的氣球遊行曾在1997年出現安全疑慮，童書《帽子裡的貓》氣球因為風速過大而無法控制，導致4人遭碰撞受傷。

▲海綿寶寶與小蝸是這屆體積最大的氣球。（圖／取自梅西百貨facebook）

▲為了避免意外發生，遊行周遭皆會有員警巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

紐約警察局巡邏警官哈里森（Rodney Harrison）表示，有些氣球比之前的大很多，其中海綿寶寶和小蝸是這屆氣球中最大的，「在某些地區，負責人員需要更小心的操控氣球，有必要的話可能還要放氣調整大小。」這些巨型氣球最高可以飛到55英尺（約16.7公尺），最低飛到10英尺（約3公尺）。

警方也表示，如果風勢真的太大，可能會直接將氣球放氣取消，但感恩節遊行舉行到目前為止，只有在1971年時曾經停飛過一次。主辦單位主管莫納漢（Terence Monahan）也表示，「一切都取決於當天天氣的造化。」

明星氣球遊行28日下午1點開始舉行，除了巨型氣球的觀賞，還會有許多名人和團體表演，包括小丑、樂隊遊行、馬戲團表演等等。完整的表演內容也可以直接在網路上觀看，每年有數百萬的民眾選擇在家中觀賞。