驚見「珠寶搶劫案」黑衣人！港警「何文田開1槍」逮捕7男

▲港警開槍拘捕搶劫案嫌犯。（圖／翻攝自巴士的報）

記者朱世凱／綜合報導

香港何文田常樂街昨（3）日傳出便衣員警開槍事件，警方當時正在調查連日來發生的珠寶搶劫案，根據情報展開追蹤行動後，便找到2輛目標車輛，不過對方眼見事跡敗露，竟企圖逃走並衝撞警車；員警認為生命受威脅，隨即開了一槍制止，過程中並未傷及任何人，最終順利逮捕7名男性嫌犯。

綜合港媒報導，香港警隊刑事情報科「Hit Team」警員3日下午2時許，根據線索來到何文田常樂街，並且前後攔截紅、白色2輛目標車輛，不過對方卻極力掙脫還想撞向警車，其中白色轎車更想衝撞員警。員警認為生命受威脅，就開了一槍打中白車A柱，過程中並未擊傷任何人，最後拘補7人，當中有3名被捕人士因為拘捕時受傷而先送醫治療。

▼嫌犯開著紅車一度想衝撞警車。（圖／翻攝自巴士的報）

報導指出，7名中國籍嫌犯的年齡介於20至27歲，部分有黑社會背景，當時他們正計劃到紅磡區進行搶劫；警方不排除他們與先前其他搶劫案有關，包括1日的土瓜灣珠寶店案件，案件目前交由西九龍總區重案組跟進。員警也推測，案件可能還有許多在逃人士，稍後也許會再逮捕更多嫌疑人。

有目擊者說，穿著黑衣的犯人被黑布蒙住頭部後，就被帶上警車，而警察則封鎖現場展開調查。警方指出，嫌犯的車輛上放有5把牛肉刀、一個大鐵錘、口罩、手套等，紅車還是一輛贓車。目前已經以串謀行劫、藏有攻擊性武器、行使偽造文件、拒捕為由拘捕7名男子，調查行動仍持續進行中。

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