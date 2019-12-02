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旺角深夜情況曝光　員警「全副武裝」街頭巡邏媒體民眾緊隨

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▲香港1日晚間情形。（圖／翻攝自Facebook／本土新聞Local Press）

香港1日3遊行！　港警放催淚彈驅散示威者「制服多人」

▲香港1日晚間情形。（圖／翻攝自Facebook／本土新聞Local Press）

記者馬叔安／綜合報導

香港1日舉行3場示威活動，期間警方發射催淚彈驅散民眾。如今「本土新聞Local Press」臉書2日深夜曝光了旺角頭的最新情況，大量武裝員警手持警棍在街頭穿梭巡邏，並在路邊與媒體和民眾對峙，人群中不時傳出人員的吶喊聲，道路上也有救護車駛過。

在臉書畫面中，夜間的旺角街頭依舊燈火通明，多處閃爍著救護車的燈光，大量的港警全副武裝，身穿鎮暴服裝，手持警棍，在馬路上駐守，媒體與民眾則跟在移動的員警背後，並在街口與武裝員警對峙。

人群中不時傳出吶喊聲，不過在這段時長約3分半的影片中，警民雙方並沒有爆發衝突，也能看到街上的車輛已經恢復通行，但是依舊能感受到警民之間的緊張氛圍。

▲香港1日晚間情形。（圖／翻攝自Facebook／本土新聞Local Press）

▲民眾與媒體跟隨員警移動。（圖／翻攝自Facebook／本土新聞Local Press）

1日在香港的3場遊行都已獲發「不反對通知書」，警方在下午5點左右於梳士巴利道發射催淚彈以驅離示威者，示威者們則在紅隧行政大樓旁的梳士巴利道架設路障。

根據《香港01》，入夜後示威者轉戰黃埔，破壞餐廳及店舖，並向黃埔港鐵站縱火，整晚與警方爆發多次衝突，警方多次發射催淚彈清場。遊行發起人號稱，有38萬人參與遊行，而警方則指出，即使在高峰期也只有1.6萬人。

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