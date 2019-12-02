薑母鴨店鬥毆1人遭打到骨折　警對空鳴槍！開賓士保時捷跑了

▲伸港某家母鴨發生鬥毆，一人被打到骨折，警對空鳴槍對方才趕緊逃離。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／彰化報導

伸港鄉某薑母鴨1日深夜發生酒客口角鬥毆，李姓男子遭多人強拖出店外毆打到骨折，警方到場後見狀立刻對空鳴槍2槍示警，打人一行人才開2輛百萬名車加速逃離，李男送醫治療暫無生命危險。警方已鎖定特定對象，將全力緝捕以維持治安。

1日深夜11點多，伸港鄉美港路上一家薑母鴨有酒客發生口角糾紛，其中49歲李姓男子因對方人多勢眾，遭拖出店外毆打，而李男林姓友人要上前關心，不慎跌倒受傷。

▲▼警到場對空鳴槍，對方才開車鳥獸散。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方獲報後立刻趕到現場，在薑母鴨店附近約100公尺外的道路上，發現李男正遭人毆打，立刻上前對空開2槍示警。對方見警察到場，立刻開著白色的保時捷休旅車及賓士房車逃離現場，李男與則由救護車送往沙鹿童綜合醫院治療。

附近民眾聽到槍響，在臉書社團「伸港小鎮」發文稱「是我聽錯嗎？美港公路有槍聲！」立刻引起網友熱議。和美分局伸港分駐所也立刻上網留言說明，化解民眾憂慮。

▲和美分局說明事發經過，將盡速緝捕行兇者，依法嚴辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

和美分局表示，現場是處理民眾鬥毆，員警才會開2槍示警，符合用槍規定。另外也已鎖定毆人的相關人士及車籍相關資料，將盡速約談打人者，並依法嚴辦。

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