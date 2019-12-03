沒整理錢包！他日本超商買零食「掏出蔣光頭」　店員送禮貌尬笑

▲日本是最多台灣人選擇的旅遊國度。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者洪偵源攝）

記者黃君瀚／綜合報導

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年底是旅遊旺季，最近就有網友和另一半出國觀光，習慣現金消費的他卻因為「沒整理錢包」發生尷尬的小插曲，一個拿錯鈔票獲得了全店顧客注目，好在女友拿出信用卡解圍。

男網友2日在Dcard貼文，提到難得有機會和女友去日本玩，不過2人的消費習慣大不同，他習慣事先換好當地的外幣，用充足的現金應對；女友則是刷卡派，身上現金不多，有消費就用信用卡解決。

旅行前幾天，他為了多換點小鈔又沒有好好整理錢包，結果各種鈔票、零錢混雜在一起。一天晚上到了超商買零食，結帳時100和500日元的硬幣傻傻分不清楚，眼見排隊人潮出現，一個緊張居然掏出「蔣光頭」硬幣出來，「店員用尷尬又不失禮的微笑還給我，後面也一大堆人在看，差點想找個洞鑽進去......靠女友的信用卡解圍。」

時間快轉到離開日本那天，男網友在扭蛋店中迷失自我，失心瘋買了又買，後來怕趕不上飛機改搭計程車衝機場，結果身上現金不夠，沒信用卡的他在女友幫助下再次度過危機，「對比精明的女友，我真的好像是智障。」回台灣之後，他決定好好研究各種信用卡回饋，下次消費時雪恥一番，也不用剩一堆外幣零錢在家，落得莫名消失的窘境。

▲男網友將日本旅行糗事以圖畫方式繪出。（圖／翻攝Dcard）

這篇文章一出，有不少網友也深有同感，「日幣的5元跟50元長得超像」、「原本以為是雷隊友，結果發現是自己在雷」、「美國連路邊小攤販賣燒烤的都可能有刷卡機了，之前剛回台灣覺得台灣夜市很不先進」、「國外真的是很少人帶現金出門，10塊錢也用刷的」、「有去過日本的人一定也會跟原Po有這種感覺因為，我暑假去北海道也是。」

不過也有人覺得是Po文者自己習慣的問題，「認真覺得是沒整理錢包的問題」、「日本還是有少數個人店家無法刷卡，所以現金跟信用卡都要準備比較好」、「我出國都會準備一個小零錢包，專門放該國的錢幣......這樣就不會有搞混的問題啦」、「我去日本都有兩個錢包，現金跟卡片最好都帶。」

本站新聞〈年底出國玩！海外消費「神卡Top 3」出爐〉報導，海外刷卡銀行會收取一筆「國外交易手續費」，以台灣銀行為例，基本上都是收1.5%，選擇回饋率大於手續費的卡片才算是真正賺到。文中根據回饋率高、無上限和超低門檻3大指標，挑選出的海外消費神卡Top 3：玉山Only卡3.6%-5.2%、花旗現金回饋PLUS卡3.5%、永豐大戶&聯邦賴點卡3%。另國泰KOKO卡3.8%-5.8%，不過有回饋上限限制。

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