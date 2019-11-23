年底出國玩！海外消費「神卡Top 3」出爐　無腦刷回饋率飆5.8%

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▲從2019年末一路到農曆年，不少人安排了海外旅遊計畫。示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃君瀚／綜合報導

年底是出國旺季，除了聖誕節和跨年這2大盛事，不少人習慣消化特休假犒賞自己、犒賞家人，或是和另一半來場浪漫的異國旅行。最近就有影片介紹3張適合懶人「無腦刷」的海外消費神卡，免登錄且無上限，比起掏現金交易，辦一張卡隨便就能賺個3%到5.8%的現金回饋。

「懶錢包Lazy Wallet」近日推出一支影片，談到現在是個出國超容易的時代，年輕人樂在享受療癒的小確幸，廉價航空興起去沖繩玩一圈可能比到墾丁還便宜，帶上信用卡旅行還不用扛著大把鈔票過海關。

不過主持人提醒，海外刷卡跟國內有個很大的不同，就是銀行會多收取一筆「國外交易手續費」，以台灣銀行為例，基本上都是收1.5%，包括海外購物網站、國外廉航、國外住宿訂房等都包含在內。換言之，如果手上的信用卡回饋率低於1.5%，那麼不如付現解決，在國外消費刷卡的先決條件就是，選擇回饋率大於手續費的卡片，才能說是真正賺到。

以下是「懶錢包Lazy Wallet」根據回饋率高、無上限和超低門檻3大指標，挑選出的海外消費神卡Top 3：

Top 1：玉山Only卡，3.6%-5.2%。

玉山Only卡是少見的等級制，回饋的是紅利，不過可以折抵現金、兌換商品，年底前申辦直接升級到Level 3，海外回饋率從基本的2.4%跳到3.6%，另有指定廉航有10%現金回饋。如果夠大戶、夠土豪，消費個68.8萬元就能封頂到Level 5，回饋衝到5.2%。

Top 2：花旗現金回饋PLUS卡，3.5%。

雖然原始回饋0.5%，不過到了日本、韓國、中國大陸、東南亞、南北美洲、紐西蘭、澳洲等160多個國家消費，直接升級3.5%現金紅利回饋，基本上只排除歐洲。

Top 3：永豐大戶、聯邦賴點卡，3%。

這2張同時是國內一般消費神卡前3名，海外部分也能無腦刷，對懶人來說用再額外多辦卡。永豐大戶在指定通路會再加碼5%，包括旅行社、免稅店、航空公司、飯店民宿等，不過有上限600元。

特別篇：國泰KOKO卡，3.8%-5.8%。

國泰KOKO卡原始回饋0.3%，現在活動加碼，新戶多5.5%來到5.8%（上限2000元），舊戶則是加3.5%來到3.8%（上限1000元），刷海外消費、國內外機票都符合。主持人表示，回饋率超高，放在特別篇是有回饋上限，不符合排名的定義，不過舊戶刷2萬6315元、新戶刷3萬4482元才會破表。

影片最後，主持人提醒在國外刷卡時要注意，很可能會有2種匯率可選，一是當地幣別、另一個是台幣。根據多數經驗，選擇當地貨幣較划算，因轉換成台幣付款是透過「DCC」（動態貨幣轉換）機制，過程會收取手續費，加上台幣並不是國際上的強勢貨幣，基本上都會比較貴。

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