店員加錯油…冷回「92、95汽油都一樣」！　她聽完解釋氣炸　網：還真的沒差

▲機車偶爾加成92的油其實沒差。（示意圖／ETtoday資料照）



記者黃可昀／綜合報導

一位媽媽昨天帶女兒出門玩，順便騎去加油站加油，明明是和店員說「95加一百，謝謝」，卻看見機車上插的是92的油槍，沒想到對方卻硬凹，「92和95的油都一樣」，接著就繼續淡定的加油，讓她氣到PO文檢舉。

這位媽媽在臉書社團「爆怨公社」表示，她先把女兒抱下車，隨後打開車廂要拿錢，結果一回神，店員已經誤把92的油加入油箱內，她趕快抬頭確認，對方還真的拿著92的油槍，於是馬上詢問，「我剛剛是說要加95，你怎麼加92？」店員這時態度鎮定，冷冷地回應，「喔，92的油跟95、98的油都是一樣，不要加柴油就好。」

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▲原PO生氣的點是店員態度不佳。（示意圖／ETtoday資料照）



這番解釋讓原PO當場怒火中燒，「以前我也做過加油站，我怎麼不知道油都是一樣的？」最讓她生氣的是，店員還一副「這又沒什麼」的態度，似乎是在怪原PO大驚小怪，「如果他是跟我說不好意思我聽錯之類的，可能我就算了，重點他一句道歉也沒有。」

網友表示，店員還真的沒說錯，其實92和95的汽油差別不大，機車偶爾加錯沒有影響，「92、95、98還真全部加過，真沒差啊」、「辛浣值不同，不過機車倒是都能加沒錯」、「辛烷值不同而已，其實偶爾一兩次是還好，只是店員沒有複誦一次嗎」、「辛烷值差一點點而已，不要常常加錯其實是真的沒事」、「其實是都差不多，也不會影響太多，但是事後態度很重要」、「差別在於辛烷值高低而已，下次騎到沒有再加回95就好，只是當下感覺問題！」

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