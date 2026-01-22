老婆閨蜜醉倒沙發竟襲胸狂摸　她突「雙腿抖動」嚇退淫邪之手

▲桃園市葉姓男子妻子於前年5月邀閨蜜至家中烤肉，席間飲酒後醉倒沙發休息，葉男卻乘機襲胸猥褻得逞。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子妻子於前年5月邀閨蜜至家中烤肉，席間均有飲酒，閨蜜因不堪酒意後醉倒沙發休息，葉男卻乘機襲胸猥褻約2至3分鐘，正想進一步猥褻時，女子抖動雙腿，葉男才停止惡行；桃園地院審理時，被告一度否認犯行，直至交互詰問後才坦承犯行，事後認罪道歉並賠償獲得女子原諒，法官審結依犯乘機猥褻罪，處有期徒刑10月，緩刑3年，還可上訴。

檢警調查，葉姓男子妻子邀約閨蜜於2024年5月18日晚間至桃園住處烤肉，席間有飲酒聊天，女子於凌晨1時許，因不堪酒意在其住處客廳沙發上休息熟睡，葉男見四下無人乘機徒手伸入女子上衣內撫摸其胸部猥褻得逞，歷時約2至3分鐘，女子驚醒後擺動雙腿，葉男才收手。女子受害後不甘受辱，冒著酒意堅持回家，人妻才驚覺有問題，女子事後報警提告；桃檢偵結依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，女子指控，被告猥褻過程時，當時自己並未皺眉、嘴巴發出聲音、張開眼睛、推開被告與呼救等行為，被告也沒有對其說什麼話，後來發現被告要摸第3次時就擺動雙腿，示意已醒來，被告就沒再摸了等語；被告否認犯行辯稱：「當晚有點醉，女子沒住家裡，女子回家後向妻子說我有碰她胸部，當時想說是不是有什麼誤會，就傳訊息給她說印象中沒有，並跟她道歉，事後與人妻吵了一整天」等語。

法官審酌，被告與告訴人係朋友關係，僅為圖滿足一己之慾，趁其酒醉昏睡時對其施以猥褻行為，侵犯其身體及性自主權，造成其身心受創，顯然欠缺尊重他人身體自主權之觀念。被告於偵查、準備程序均否認犯行，於審理交互詰問後才坦承犯行。

法官參酌，被告與告訴人成立和解並履行賠償完畢，告訴人同意願意給予被告緩刑自新之機會，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在案佐證，被告歷此偵審程序，當知警惕，應無再犯之虞，依刑法宣告緩刑3年，以啟自新，審結依乘機猥褻罪，判處有期徒刑10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並於判決確定之日起1年內，完成法治教育課程3場次，本案仍可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。