　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老婆閨蜜醉倒沙發竟襲胸狂摸　她突「雙腿抖動」嚇退淫邪之手

▲桃園市葉姓男子妻子於前年5月邀閨蜜至家中烤肉，席間飲酒後醉倒沙發休息，葉男卻乘機襲胸猥褻得逞。（圖／達志示意圖）

▲桃園市葉姓男子妻子於前年5月邀閨蜜至家中烤肉，席間飲酒後醉倒沙發休息，葉男卻乘機襲胸猥褻得逞。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子妻子於前年5月邀閨蜜至家中烤肉，席間均有飲酒，閨蜜因不堪酒意後醉倒沙發休息，葉男卻乘機襲胸猥褻約2至3分鐘，正想進一步猥褻時，女子抖動雙腿，葉男才停止惡行；桃園地院審理時，被告一度否認犯行，直至交互詰問後才坦承犯行，事後認罪道歉並賠償獲得女子原諒，法官審結依犯乘機猥褻罪，處有期徒刑10月，緩刑3年，還可上訴。

檢警調查，葉姓男子妻子邀約閨蜜於2024年5月18日晚間至桃園住處烤肉，席間有飲酒聊天，女子於凌晨1時許，因不堪酒意在其住處客廳沙發上休息熟睡，葉男見四下無人乘機徒手伸入女子上衣內撫摸其胸部猥褻得逞，歷時約2至3分鐘，女子驚醒後擺動雙腿，葉男才收手。女子受害後不甘受辱，冒著酒意堅持回家，人妻才驚覺有問題，女子事後報警提告；桃檢偵結依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，女子指控，被告猥褻過程時，當時自己並未皺眉、嘴巴發出聲音、張開眼睛、推開被告與呼救等行為，被告也沒有對其說什麼話，後來發現被告要摸第3次時就擺動雙腿，示意已醒來，被告就沒再摸了等語；被告否認犯行辯稱：「當晚有點醉，女子沒住家裡，女子回家後向妻子說我有碰她胸部，當時想說是不是有什麼誤會，就傳訊息給她說印象中沒有，並跟她道歉，事後與人妻吵了一整天」等語。

法官審酌，被告與告訴人係朋友關係，僅為圖滿足一己之慾，趁其酒醉昏睡時對其施以猥褻行為，侵犯其身體及性自主權，造成其身心受創，顯然欠缺尊重他人身體自主權之觀念。被告於偵查、準備程序均否認犯行，於審理交互詰問後才坦承犯行。

法官參酌，被告與告訴人成立和解並履行賠償完畢，告訴人同意願意給予被告緩刑自新之機會，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在案佐證，被告歷此偵審程序，當知警惕，應無再犯之虞，依刑法宣告緩刑3年，以啟自新，審結依乘機猥褻罪，判處有期徒刑10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並於判決確定之日起1年內，完成法治教育課程3場次，本案仍可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

 【更多新聞】

土方之亂「自己的大便自己收」　黃敬平批：中央失能地方收拾

爆打同居女友顱內出血+骨折昏迷　莽男2天後叫不醒送醫急救險死

桃園大嵙崁清淤輸送專用道今通車　提升清淤效率帶動大龍門觀光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北電桿爆炸！1179戶停電
趙露思現身夜市擺攤！　素顏穿圍裙0偽裝
蘆洲弒親案死因出爐　逆子狂砍父母「69刀」大量失血
霍諾德徒手攀101　「最近觀賞點」曝光！
精舍殺人...美女護法獲釋飛奔上車　「上師」王薀求交保300

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

KTV門口惡搞狂灑酒精！學弟燒成「人形火把」...19歲學長慘了

快訊／五股電桿爆炸！「鳥巢」起火釀1179戶停電　消防急拉水線

蘆洲弒親案死因出爐　逆子開山刀狂砍父母「69刀」大量失血

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

老婆閨蜜醉倒沙發竟襲胸狂摸　她突「雙腿抖動」嚇退淫邪之手

精舍殺人美女護法獲釋飛奔上車　「上師」王薀求交保300萬還沒准

快訊／12人爭6席！檢察長推薦名單曝　「台獨打手幫凶」陳舒怡入列

芬園天空飄「簡體字」紅巨球！駕駛急閃避...揭兩岸氣球謎團

詹能傑殉職！「同年同月同日生」兄弟哽咽想罵他：你太衝了...

確保6000元消費金安全發放　嘉義市警局動員550警力戒護

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

KTV門口惡搞狂灑酒精！學弟燒成「人形火把」...19歲學長慘了

快訊／五股電桿爆炸！「鳥巢」起火釀1179戶停電　消防急拉水線

蘆洲弒親案死因出爐　逆子開山刀狂砍父母「69刀」大量失血

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

老婆閨蜜醉倒沙發竟襲胸狂摸　她突「雙腿抖動」嚇退淫邪之手

精舍殺人美女護法獲釋飛奔上車　「上師」王薀求交保300萬還沒准

快訊／12人爭6席！檢察長推薦名單曝　「台獨打手幫凶」陳舒怡入列

芬園天空飄「簡體字」紅巨球！駕駛急閃避...揭兩岸氣球謎團

詹能傑殉職！「同年同月同日生」兄弟哽咽想罵他：你太衝了...

確保6000元消費金安全發放　嘉義市警局動員550警力戒護

「台灣革命共產黨」成立　陸委會：太認真「中共容不下」

KTV門口惡搞狂灑酒精！學弟燒成「人形火把」...19歲學長慘了

和G級AV女神拍片　男星超狂背景曝光「曾幫許光漢寫歌」

快訊／五股電桿爆炸！「鳥巢」起火釀1179戶停電　消防急拉水線

板橋體育館地貼已改善！運動部提比賽誠信疑慮　張承中：沒事實證據無從回覆

黃鐙輝又有新身份！　演藝圈知名夫妻檔「同台飆戲」成最大亮點

蘆洲弒親案死因出爐　逆子開山刀狂砍父母「69刀」大量失血

趙露思現身夜市擺攤！素顏穿圍裙0偽裝　曾喊：不當藝人就做這行

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

急救教育融入素養教學　陳芬茹「安妮實驗室」教案獲教育部肯定

【練習畫面曝光】霍諾德雨天試爬台北101　超強毅力驚豔全網

社會熱門新聞

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

台中壯男揍護理師　院方怒：絕不寬貸

詹能傑困火場！義消跪地急喊：他沒呼吸了

五口命案李惠雯全認罪！

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

即／五口命案首度開庭　李惠雯穿囚服現身

台南9萬坪地遭傾倒營建廢棄物　檢起訴102人27家公司

拒認當人頭戶　高雄男敗在「餘額」

小隊長詹能傑「摘面罩救人」殉職　弟也是消防員

更多熱門

相關新聞

暴打同居女友致昏迷　2天後才急送醫險死

暴打同居女友致昏迷　2天後才急送醫險死

桃園市謝姓男子去年7月間與同居女友在大園區住處起口角爭執，暴怒下徒手毆打女友頭臉與腹部等處，謝男施暴後棄置不理，直至2天後早上欲叫醒女友發現仍在床上昏迷不醒，趕緊向119求助送醫急救才救回；桃園地檢署偵結依家暴重傷害罪嫌提起公訴。

莽男不滿八旬男與女友口角　送醫急救不治下場曝

莽男不滿八旬男與女友口角　送醫急救不治下場曝

通緝犯開車睡著遭盤查　拒檢衝撞前後車逃逸判8月

通緝犯開車睡著遭盤查　拒檢衝撞前後車逃逸判8月

陸戰隊士兵偷同袍金融卡　營區旁超商ATM盜領7千

陸戰隊士兵偷同袍金融卡　營區旁超商ATM盜領7千

詐團黑吃黑！瓦斯槍打臉　劫車手60萬

詐團黑吃黑！瓦斯槍打臉　劫車手60萬

關鍵字：

色尪閨蜜烤肉乘機猥褻襲胸得逞桃檢桃院

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

《Moving異能2》奉皙確定換人演！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面