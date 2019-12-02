淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」急求救　網嗨爆：給賣家五顆星

▲這是「無邊際」一字領吧。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／周亭瑋報導

說到「網購與現實的差距」，許多女生應該心有戚戚焉，儘管多少吃過悶虧，有時仍會衝動下單。一名正妹昨天剛收到網購的一字領上衣，怎料上緣「寬到邊際」，讓她的傲人渾圓都要見客了，急忙上網求解救良方。

這名長髮正妹在「爆廢公社二館」發文提到，在淘寶買的衣服昨天剛到，滿心期待拿出來試穿，結果瞬間傻眼，「啊這件一字領未免太一字，阿嬤都要露半顆出來了，是要怎麼穿出門。」

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她無奈表示，因為上衣材質是毛衣，好像縫不太起來，所以希望廣大網友能幫忙，提供挽救的方法。從畫面中可見，這件灰色一字領的確寬大過頭，除了香肩、美背露出一大片，胸前的美景也快被看光光啦！

▲一堆老司機大讚，這是賣家良心。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

沒想到，在原po崩潰之際，大票老司機對於衣服卻十分滿意，紛紛歪樓笑回「偶爾也要盡點孝心，帶阿嬤出去兜兜風」、「沒關係的！妳的阿嬤很適合出來展現自我」、「阿嬤也是需要曬曬太陽見見世面啊」、「完美的設計」、「升級成戰袍」、「坐等樓主出門」、「給賣家五顆星」。

當然，也是有熱心女網友建議，「如果領子有內折收邊，應該可以穿伸縮帶，五金有賣黑色的，或是肩膀處各縫黑色緞帶當肩帶也不錯」、「背後V字左右找適當位置縫上兩條黑色緞帶，打蝴蝶結調整衣領寬度」。

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