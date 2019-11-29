　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

隨手抓橘色洗面乳！媽媽洗完臉傳LINE：太涼了吧　一看「那是牙膏」網笑炸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO媽媽洗了「洗面乳」，覺得太涼就跟兒子說。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這個洗臉太涼了吧？」一位男網友日前收到媽媽的LINE，只見媽媽傳了一張照片，說用一款「洗面乳」來洗臉太涼了，結果PO定睛一看就傻眼，忍不住回了4個字，並打算呼籲媽媽「不要亂用啦！」接著還出賣媽媽各種浴室裡的糗事，讓網友笑呼，「媽媽真可愛」、「媽媽皮膚一定很好。」

這位男網友在《Dcard》的有趣板貼文「親愛的媽媽，不要亂用啦」，文中貼出一張LIINE截圖，只見原PO媽傳來照片，並直呼「堯（原PO姓名）這個洗臉太涼了吧？」原PO則淡定回覆「那是牙膏」，接著還打算傳「不要亂用啦」給媽媽。原PO最後還透露，「我媽很習慣隨便拿浴室的東西往臉上塗，然後來抱怨我東西亂放（？」。

請繼續往下閱讀...

貼文一出，男網友還更新貼文爆料媽媽2件糗事，「還有一次把我很貴的洗髮水，以為是加水稀釋的洗髮精拿來洗地板。」「還有把我用來卸防曬的卸妝水以為是化妝水拿來敷」，並笑說「堯看仔細啦不然堯會破產¯_(ツ)_/¯」，最後標籤處寫下，「媽媽」、「媽媽的煩惱」、「媽媽到底怎麼了。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲結果原PO媽不是洗到洗面乳，而是牙膏 XD（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文後，就有網友建議「可以在上面貼貼紙，備註什麼用途」，原PO則說媽媽真的都不會去看。其他人則紛紛笑說，「我阿嬤都用黑人牙膏洗臉」、「我之前去日本買的牙膏也被我爸拿來洗臉，然後他洗完才發現是牙膏」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈我姊朋友上次來我家也拿那條洗臉，而且評價也是太涼了，笑死我。」

也有人分享類似經驗，「我媽從我桌上拿走這瓶以為是指甲油，結果它是腮紅，還給我擦在腳趾頭上，回來還念我說哪一牌的指甲油這麼爛都不會乾」、「我阿嬤是拿我止汗乳液的來抹臉，跟她講是擦腋下的了她還說，阿嬤：『接涼涼欸敏訂勾欸當抓龍捏』」、「我之前也拿洗面皂刷牙，差點被辣死。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
盜採砂石之亂！韓辦稱「當時不認識李佳芬」…網驚：韓冰早就出生
IG激推單品來了！「平價版青春露」超狂價快殺
女歌手哽咽稱「少女時代有我的位置」　太妍氣到回嗆了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

太座血拼歸來！　人夫見「2破萬神級贈品」慌了：到底花多少才有辦法送...

高麗菜怎麼炒才好吃？老饕曝「2大關鍵」提醒：一堆人煮錯

「班上的8+9現在在幹嘛？」他好奇發問…意外釣出超勵志故事

老伯雨中招計程車「路過7台沒人停」...OL鼻酸嘆：太冷漠　恐怖真相曝光

影／神秘女開團印度自助行！7台女竟被「丟包沙漠」…深夜陌生男闖進帳篷

隨手抓橘色洗面乳！媽媽洗完臉傳LINE：太涼了吧　一看「那是牙膏」網笑炸

要求10萬桶核廢遷出蘭嶼　長老怒批蔡英文用25億收買達悟族

【廣編】第二屆初樂女神星盛典絢麗登場　替直播主打造夢幻舞台

客要餐廳安排「大一點的座位」：名牌包不想放地上　店員打臉曝真相

傍晚快抬頭！肉眼可見「四星連珠」罕見天文奇景　10年才可能遇到1次

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

敢吃嗎？椒麻香菜拌麵+Q彈珍珠　顛覆傳統引網好奇...業者推：好吃

隨手抓橘色洗面乳！媽媽洗完臉傳LINE：太涼了吧　一看「那是牙膏」網笑炸

要求10萬桶核廢遷出蘭嶼　長老怒批蔡英文用25億收買達悟族

【廣編】第二屆初樂女神星盛典絢麗登場　替直播主打造夢幻舞台

客要餐廳安排「大一點的座位」：名牌包不想放地上　店員打臉曝真相

傍晚快抬頭！肉眼可見「四星連珠」罕見天文奇景　10年才可能遇到1次

童言童語寫下「ㄍㄢˋㄒㄧㄥㄒㄧㄥ」！她想通秒摀臉　網全笑瘋：猩猩覺得怕

讓我省500！男友求辦卡「她嫌麻煩拒絕」　吵翻換來一句：妳這輩子就這樣了

清大高材生邱怡澍參選國際小姐　「三太子」神裝穿上身驚艷日本

全台最貴光明燈在鹿港天后宮　「1盞50萬元」連續4年同1人點走

北冕颱風對流爆發「衝強颱時間點」曝　水氣北飄...下周四全台有雨

狗狗熱情撞嘴狂吻！　爸悟出「詠春拳法」過招…擋到嘴歪掉

35公尺高處游泳！公寓10樓夾「空中游泳池」　入住價2億起

40歲才買房！親戚「2500萬分30年還」嚇呆他　網狂看衰…內行反讚：還賺

惡男把5月大女嬰「抓起來猛搖」　她腦部創傷＋心臟病發痛苦身亡

隨手抓橘色洗面乳！媽媽洗完臉傳LINE：太涼了吧　一看「那是牙膏」網笑炸

再戰綠衫軍　厄文肩傷還是不打

小瑪坐「自駕車」在家趴趴走　臉親沙發「強制仆街」萌暈網

蘇友辰／刑事補償改革再創新猷　名譽受損也能賠

開發產業園區被批炒地皮　近百住戶抗議朝王惠美肖像摔水球　

YSL向日葵外套拍出1280萬元天價！　買家是澳洲的美術館

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

生活熱門新聞

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

神秘女開團印度自助行！7台女竟被丟包沙漠

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

500萬年收卻搭捷運上班！天龍人秒懂

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

抬頭只見2顆球！移動式台北101正妹現身

淘寶台灣iPhone 11下殺一折只賣2490元

賢賢復出後消失　近況曝光惹哭網：等你

快訊／臉書、IG驚傳故障！頁面「無限旋轉」網崩潰

高以翔遺體怎運回台？可能形式曝光

亡姐頭七一直笑！法師「蓮花數量有問題」　重算吃驚了

台師大表演所宣告獨立！所長：拒當二等公民

她停車格內講電話　大叔要求開走：我要停耶…拍照咒罵

更多熱門

相關新聞

讓我省500　男友求辦卡她嫌煩拒絕

讓我省500　男友求辦卡她嫌煩拒絕

俗話說「相愛容易，相處難」，男女朋友在交往上總會有價值觀與意見相左的時候，如何面對、化解成了一門課題。就有女網友在社交平台發文，提到與男友因為金錢觀不同而產生爭吵，一張信用卡演變成互相不理的冷戰。

求助就業中心見證「求職路被斷」

求助就業中心見證「求職路被斷」

她坐空地包紮　捷運清潔伯「暖爐開最強」網炸淚

她坐空地包紮　捷運清潔伯「暖爐開最強」網炸淚

狂擲笑杯！月老「神交差」打發妹子

狂擲笑杯！月老「神交差」打發妹子

男大生硬上！正妹爆哭：還指定姿勢

男大生硬上！正妹爆哭：還指定姿勢

關鍵字：

浴室洗面乳牙膏Dcard

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

高以翔遺體下週返台北！經紀公司淚謝「幕後功臣」

《爸爸去哪兒》張亮一早投震撼彈「2年前就離婚了」

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

黑人自駕片挨轟　國道警：涉危險駕駛

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

神秘女開團印度自助行！7台女竟被丟包沙漠

更多

最夯影音

更多
每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面