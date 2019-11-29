隨手抓橘色洗面乳！媽媽洗完臉傳LINE：太涼了吧　一看「那是牙膏」網笑炸

▲原PO媽媽洗了「洗面乳」，覺得太涼就跟兒子說。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這個洗臉太涼了吧？」一位男網友日前收到媽媽的LINE，只見媽媽傳了一張照片，說用一款「洗面乳」來洗臉太涼了，結果PO定睛一看就傻眼，忍不住回了4個字，並打算呼籲媽媽「不要亂用啦！」接著還出賣媽媽各種浴室裡的糗事，讓網友笑呼，「媽媽真可愛」、「媽媽皮膚一定很好。」

這位男網友在《Dcard》的有趣板貼文「親愛的媽媽，不要亂用啦」，文中貼出一張LIINE截圖，只見原PO媽傳來照片，並直呼「堯（原PO姓名）這個洗臉太涼了吧？」原PO則淡定回覆「那是牙膏」，接著還打算傳「不要亂用啦」給媽媽。原PO最後還透露，「我媽很習慣隨便拿浴室的東西往臉上塗，然後來抱怨我東西亂放（？」。

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貼文一出，男網友還更新貼文爆料媽媽2件糗事，「還有一次把我很貴的洗髮水，以為是加水稀釋的洗髮精拿來洗地板。」「還有把我用來卸防曬的卸妝水以為是化妝水拿來敷」，並笑說「堯看仔細啦不然堯會破產¯_(ツ)_/¯」，最後標籤處寫下，「媽媽」、「媽媽的煩惱」、「媽媽到底怎麼了。」

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▲結果原PO媽不是洗到洗面乳，而是牙膏 XD（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文後，就有網友建議「可以在上面貼貼紙，備註什麼用途」，原PO則說媽媽真的都不會去看。其他人則紛紛笑說，「我阿嬤都用黑人牙膏洗臉」、「我之前去日本買的牙膏也被我爸拿來洗臉，然後他洗完才發現是牙膏」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈我姊朋友上次來我家也拿那條洗臉，而且評價也是太涼了，笑死我。」

也有人分享類似經驗，「我媽從我桌上拿走這瓶以為是指甲油，結果它是腮紅，還給我擦在腳趾頭上，回來還念我說哪一牌的指甲油這麼爛都不會乾」、「我阿嬤是拿我止汗乳液的來抹臉，跟她講是擦腋下的了她還說，阿嬤：『接涼涼欸敏訂勾欸當抓龍捏』」、「我之前也拿洗面皂刷牙，差點被辣死。」

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