6年超商員工初收小費…感動炸！暖文釣出「13小朋友+4梅花鹿」超狂紀錄

▲原PO在超商工作，最近第一次收到小費。（圖／（左）記者李毓康攝、（右）翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

超商工作並不簡單，除了補貨、結帳，現在更是要提供泡咖啡、寄包裹等服務。一名男網友做超商做了6年多，幹吸管、抝折價、甩錢的奧客遇到不少，還有客人酒醉鬧事必須報警處理的，不過聽到顧客說謝謝的時候，都覺得暖暖的，沒想到日前竟然收到小費，這個第一次讓他忍不住PO文直呼，「真的蠻感動的。」

這位男店員在《Dcard》貼出照片，只見超商櫃台上面正放著1張百元鈔，旁邊還有2個10元跟3個1元銅板，等於一共是123元。不過這並不是哪個客人付的錢，或忘記帶走的找零，而是顧客留給店員的小費。

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原PO就在文表示，他做超商6年多，6年來一路風風雨雨，「大部分都是幹走一堆吸管跟凹一堆折價、一堆繳費，不然就是一堆網購海，有時候還遇到甩錢，或者喝醉酒鬧事報警的。」

男店員直呼，雖然有時候會做到理智線斷掉，「其實有時候客人說句『謝謝、感謝、辛苦了』，我覺得雖然我是在工作賺錢，但是每次聽到蠻暖的」，最後忍不住分享他「初收小費」的心情，「第一次收到小費被感謝的心情，真的蠻感動的……」

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▲顧客心意讓原PO很感動 。（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文後就有人好奇，「原來超商店員可以收小費喔 我都不知道」，原PO則回應「客人那時候當下給我，他就說『沒關係給你的小費』，然後他就很帥氣的走出去了……我當下有拒絕了好多次。」

其他超商店員則現身分享經驗，「我也有收過耶！不知道怎麼處理就捐掉了」、「我也收過，在去年聖誕節，很感動」、「客人給或是客人不拿走，我都放到捐獻箱裡面，哈哈哈」、「我有遇過客人拿水煎包請我吃的，而且還不少」、「我也有收過，但覺得收了不太好就捐掉了～」

還有店員遇到更奇葩的小費，「我之前遇到一個喝酒醉的拿了3000給我，叫我隨便幫他挑，我也不知該如何是好，後來結帳的時候才1600、1500，他直接嗆我說剩下的給我，我那時候還不好意思收下拒絕他，他直接威脅我說你再不收我就要打人了」、「我是在過年的時候，有個客人背著一個大包包裡面塞滿紅包說『喔！新年快樂』，直接給我們店員一人一包，我狂拒絕結果直接放桌上走人，雖然是放公費去了，不過拿到真的蠻感動的。」

留言中拿到最多小費的店員則是說，「之前遇過喝醉酒的大叔要我幫他叫計程車，幫他叫了之後在等車的過程他就一直跟我喇賽（問薪水、福利、生活瑣事的），等到他車來了要上車前就掏了一綑藍色小朋友給我，我不收他還要打我要我收下，最後我還是收下了。等他走了之後我就算了一下他給我多少，算了一下，有十三張小朋友加上四張梅花鹿還有六張國父（等於13x1000+4x500+6x100），我想等他酒醒了一定很後悔。」

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